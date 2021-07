CrimeSight, un mix entre le Cluedo et le Loup-Garou

Konami dévoile une création originale sur PC avec CrimeSight.

Prévu exclusivement sur PC via Steam à une date de sortie encore inconnue, CrimeSight se présente comme un nouveau type de jeu d’enquête en multi avec une vue de dessus où les joueurs devront déduire non seulement le coupable, mais aussi la victime : “2075, Londres. Les crimes odieux dans le monde ont été réduits de 90% grâce à la mise en œuvre d’une IA de prévision (Foresight AI) capable de prédire les crimes futurs sur la base des informations trouvées sur le réseau. Cependant, l’IA prédit un avenir où le monde tombe en ruine à cause d’incidents qui ne peuvent être évités. Cela inquiète les développeurs du système, qui conçoivent une IA spécialisée dans la traque et la résolution de ces crimes. La nouvelle IA est baptisée Sherlock en hommage au légendaire détective d’antan. La poursuite d’un certain nombre d’affaires conduit Sherlock à une seule conclusion. Au centre de ces incidents, le rival de Sherlock, l’IA Moriarty, est à l’affût.”

Un trailer pour CrimeSight

CrimeSight de l’éditeur japonais Konami est actuellement en bêta fermée.

Comment rejoindre la bêta fermée ?