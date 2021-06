Créer un QR Code pour votre mot de passe WIFI

Pour vous simplifier la vie, et celle de vos invités, créer un QR Code pour se connecter au réseau WIFI de la maison est une bonne option. Voici comment procéder.

Il vous est déjà très certainement arrivé de recevoir de la famille ou des amis chez vous et que ces derniers vous demandent le mot de passe de votre réseau WIFI. Peut-être utilisez-vous ce mot de passe pour autre chose, auquel cas vous pourriez ne pas vouloir le divulguer, ou peut-être en avez-vous tout simplement marre de devoir le dicter encore et encore. Voici donc une manière de procéder, simple et rapide.

Un QR Code pour se connecter au WIFI, simple et efficace

Il y existe une solution pour donner un accès facile à vos invités à votre WIFI domestique. Pour ce faire, il faut générer un QR Code. Une fois le QR Code créé, vos invités peuvent utiliser leur smartphone, scanner le code et se connecter à votre WIFI, vous évitant de perdre du temps à le dicter et par là même de le divulguer.

Vous pouvez même, si le cœur vous en dit, l’imprimer et le mettre à disposition sur un mur ou sur votre réfrigérateur pour que les invités le scannent quand bon leur semble. Est-ce une solution qui vous intéresse ? Si tel est le cas, voici sans plus tarder comment procéder pour créer un QR Code pour votre WIFI.

Créer un QR Code pour votre WIFI

Allez sur le site qifi.org sur votre ordinateur. Entrez les détails de votre réseau, comme son SSID, le type de chiffrement et le mot de passe. Cliquez sur le bouton “Generate!” pour créer le QR Code. Vous aurez aussi la possibilité d’exporter le QR Code ou de l’imprimer directement.

Pour celles et ceux qui ne seraient pas trop familiers avec le SSID ou le type de chiffrement, voici une petite explication :

SSID : Il s’agit, basiquement, du nom de votre réseau WIFI. Ouvrez simplement les paramètres WIFI de votre smartphone ou de votre ordinateur portable et vous devriez facilement pouvoir voir le nom en question. Si vous avez configuré vous-même votre routeur, alors ce nom doit vous être familier.

Chiffrement : Il y a plusieurs méthodes de chiffrement disponibles lorsque vous configurez votre WIFI selon votre routeur. La plupart du temps, les routeurs utilisent le WPA/WPA2 par défaut. Cependant, si vous n’êtes pas sûr(e), allez dans les propriétés du réseau WIFI en question sur votre smartphone ou votre ordinateur portable, ou même sur l’interface dudit routeur, et vous aurez l’information.

Mot de passe : Il s’agit du mot de passe que vous avez choisi pour vous connecter à votre réseau WIFI. Si vous l’avez défini vous-même, vous devriez vous en rappeler. Si vous l’avez oublié ou si quelqu’un l’a configuré pour vous, il est possible de le retrouver.

Comment scanner un QR Code