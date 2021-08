Crea-ture Studios est racheté par Nacon

L’acquisition de Crea-ture Studios contribue à renforcer le positionnement éditorial de Nacon sur la niche très porteuse de la simulation de sports.

Les créateurs de Session (lancé en accès anticipé sur PC, Xbox Series X, Xbox Series S et Xbox One avant d’arriver dans une version complète d’ici l’année prochaine, notamment sur PS5 et PS4), l’expérience la plus authentique du skateboarding, rejoignent le pôle jeux vidéo de Nacon. Ils continueront à animer l’équipe de développement en jouissant d’une grande autonomie afin de pouvoir se concentrer sur l’aspect créatif de leurs productions, tout en bénéficiant de l’apport commercial, éditorial et marketing des équipes de l’éditeur français.

Here at creā-ture studios the production on SESSION has been full speed and now we’ll be getting an even bigger boost! We’re proud to announce we are now a first party development studio for @Nacon!! More info here: https://t.co/OACRllCjwZ pic.twitter.com/HUDZJ7Lrpn — creā-ture Studios (@actionofcreate) August 3, 2021

“Nous sommes heureux d’intégrer Nacon qui possède plus de 30 ans d’expérience dans l’industrie vidéoludique. C’est une belle opportunité pour accélérer notre développement et proposer des jeux toujours plus captivants“, déclarent Marc-André Houde (spécialisé dans l’animation et la création d’environnements) et Vincent Da Silve (spécialisé dans la programmation et la gestion de projets), dirigeants fondateurs de Crea-ture Studios.

Nacon, une référence dans les jeux AA

Après le rachat de 11 studios au cours des trois dernières années, l’arrivée de Crea-ture Studios permet à Nacon de consolider sa position de développeur-éditeur dans le domaine des AA. “Cette acquisition s’inscrit dans la poursuite de notre stratégie de croissance externe et nous permet d’élargir à nouveau notre portefeuille sur le segment des jeux de sport“, déclare Alain Falc, PDG de Nacon.