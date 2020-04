Crayta : le jeu de création collaboratif sortira cet été en exclusivité sur Google Stadia

Unit 2 Games et Double Blit Games s'associent avec Google afin de proposer Crayta en exclusivité sur la plateforme cloud gaming Stadia.

Développé avec le moteur graphique Unreal Engine 4, Crayta réunit des personnes de tous âges, de toutes capacités et de tous horizons pour créer des jeux multijoueurs et les partager avec leurs familles, leurs amis et le reste du monde. Puissant, flexible, accessible et amusant, la création de jeux est désormais un jeu en soi ! Pas besoin de télécharger des tonnes d’éléments via divers packs de ressources ou de logiciels dédiés au développement, il suffit de créer et de collaborer dans le cloud en temps réel, puis de partager vos jeux instantanément avec la communauté. Disponible dès cet été en exclusivité sur Stadia de Google.

Fernando Melo, fondateur du fonds Crayta Indie, développeur de Double Blit Games et ancien producteur chez Bioware, est impressionné par les possibilités qu’offrent Crayta aux joueurs : “C’est comme une boîte à jouets géante pour le développement de jeux ! C’est tellement puissant, et c’est un sentiment incroyable de pouvoir y entrer directement et de pouvoir mettre vos idées à l’écran sans aucune des barrières habituelles“. Richard Smithies, le PDG de Unit 2 Games, rajoute : “La véritable démocratisation de la création et de la consommation de jeux pour le marché de masse a été le principe fondateur de notre studio. La croissance rapide du cloud gaming renforce encore cette capacité, nous sommes donc ravis de nous associer à Stadia pour concrétiser cette vision.”

Un trailer pour Crayta sur Google Stadia

Crayta sera gratuit pour les membres Stadia Pro à sa sortie.