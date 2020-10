Crash Bandicoot débarquera sur iOS et Android au printemps 2021

Crash Bandicoot est une licence qui a su traverser les ans. Et pour ce faire, il faut s'adapter aux différents supports. Le jeu sur mobile est aujourd'hui très populaire, il est don cassez logique de voir la franchise arriver sur iOS et Android.

Il y a quelques mois, nous apprenions qu’un jeu Crash Bandicoot pour Android et iOS était en développement. King, le développeur du jeu en question, n’avait alors pas mentionné de date de sortie pour son jeu mais aujourd’hui, il semblerait que nous ayons enfin une indication un peu plus précise. Ce devrait être pour le printemps 2021.

Crash Bandicoot : On the Run! arrive au printemps 2021

Autrement dit, il va falloir patienter encore plutôt longtemps dans la mesure où le jeu a été annoncé pour la toute première fois en juillet dernier. Mieux vaut tard que jamais, comme on dit. Cette version mobile de Crash Bandicoot, baptisée Crash Bandicoot : On the Run!, est développée comme un jeu de type runner. Dans ce genre de titre, les joueurs contrôlent leur personnage qui court sans cesse et doivent récupérer des objets sur leur trajectoire et éviter comme ils le peuvent les obstacles. Si vous avez déjà jouer à des jeux comme Temple Run ou Subway Surfers, ce genre de jeu vous sera très familier.

sur les appareils mobiles iOS et Android

Cela étant dit, il y aura certaines différences notables dans ce Crash Bandicoot : On the Run!. En effet, les joueurs rencontreront aussi des boss et croiseront la route de certains personnages emblématiques de la franchise. Si vous avez grandi avec Crash Bandicoot, nul doute que la corde de la nostalgie vibrera bien. Crash Bandicoot : On the Run! sera un jeu free-to-play mais connaissant l’historique et le succès de King avec son jeu Candy Crush, il faut s’attendre à voir de nombreux achats intégrés.

Si vous êtes intéressé(e) par ce jeu qui s’annonce très nerveux, vous pouvez vous rendre sur la page du jeu sur l’Apple App Store ou sur Google Play et vous pré-inscrire. Une fois fait, le jeu sera automatiquement téléchargé et installé sur votre appareil dès qu’il sera disponible. Et ce sera à vous de jouer !