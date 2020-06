Crash Bandicoot 4 : It’s About Time, la vraie suite de Crash Bandicoot 3 : Warped

Activision offre une véritable suite à la trilogie originale de Naughty Dog avec Crash Bandicoot 4 : It's About Time.

Développée par le studio américain Toys for Bob, la première création originale de la franchise Crash Bandicoot en plus de 10 ans met littéralement Crash Bandicoot : La Vengeance de Cortex et sa place chronologique au placard. Pour l’occasion, le célèbre marsupial a été revisité visuellement afin d’être fidèle à l’esprit loufoque de la franchise tout en ayant une nouvelle personnalité et un charme singulier. Dans ce nouvel opus, Crash et Coco vont encore devoir affronter Neo Cortex, le Dr N. Tropy et Uka Uka alors que le trio a réussi à s’échapper d’une planète lointaine en s’attaquant au continuum espace-temps. En plus de pouvoir courir sur les murs, grinder sur des rails ou encore se balancer de corde en corde, ils pourront mettre la main sur les Masques Quantiques. A noter que le Masque du Temps, qui ralentit tout, et le Masque de la Gravité, permettant aux bandicoots de défier les lois de la gravité.

It's Time to reveal what we've been cooking… @crashbandicoot 4: It’s About Time!! A new, original entry to the series in over a decade! #quatroisthenewocho #Crash4 #LifeAtTFB pic.twitter.com/5SRhACOlwO — Toys For Bob (@ToysForBob) June 22, 2020

Enfin, sachez que le diabolique Neo Cortex sera jouable afin d’avoir une histoire alternative. “Nos équipes ont créés deux superbes expériences Crash Bandicoot remasterisées et la passion de la communauté pour la série continue d’être incroyable. Il est maintenant temps de tourner la page et d’offrir aux joueurs quelque chose de complètement nouveau“, a déclaré Rob Kostich, président d’Activision. “Les fans fidèles attendent patiemment de voir le voyage se poursuivre pour leur marsupial préféré, et nous offrons aux joueurs la toute nouvelle aventure qu’ils méritent avec Crash Bandicoot 4.”

Un trailer pour Crash Bandicoot 4 : It’s About Time

Paul Yan, co-responsable de Toys for Bob explique ne pas avoir voulu dénaturer la licence en allant trop loin avec un monde ouvert : “Crash Bandicoot 4 marche dans les pas du gameplay exigeant dont nous sommes tous tombés amoureux dans les années 1990. Cette nouvelle aventure épique permet d’appréhender l’espace et le temps, introduisant de nouvelles façons de jouer aux jeux de plateforme que les fans de longue date comme les nouveaux arrivés apprécieront à maîtriser avec délectation. Préparez-vous à avoir le coup de foudre pour ces des marsupiaux mutants encore et encore !”

Crash Bandicoot 4 : It’s About Time sera disponible sur PS4 et Xbox One dès le 2 octobre prochain. Les versions PS5 et Xbox Series X seront annoncées plus tard dans l’année.