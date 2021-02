Crash Bandicoot 4 : It’s About Time arrive sur les consoles nouvelle génération

Activision annonce que le studio Toys for Bob a travaillé avec passion et détermination pour porter Crash Bandicoot 4 : It’s About Time sur PS5, Xbox Series X et Xbox Series S.

Que cela soit sur PS5 ou Xbox Series X, Crash Bandicoot 4 : It’s About Time tournera en 4K native à 60fps, sachant que la version sur Xbox Series S sera mise à niveau et tournera en 4K. Ce dernier bénéficiera également de temps de chargement plus rapides et de l’audio 3D pour une meilleure immersion. D’ailleurs pour ne pas frustrer certains joueurs et éviter un bad buzz inutile, l’éditeur américain Activision propose une mise à niveau sans frais pour la nouvelle génération du moment que les joueurs possèdent le jeu sur la même famille de consoles. Le transfert de sauvegarde est également possible afin de ne pas recommencer l’histoire depuis le début.

Crash has made you spin, jump, and Wump for 25 years, and this year he’s celebrating N. Style 🤪 #Crash4 will launch on PlayStation® 5, Xbox Series X|S and Nintendo Switch™ on March 12th, 2021! Coming to PC via https://t.co/ugBIEX5PlO later this year.https://t.co/MRqiWikuxj pic.twitter.com/WGo83N0GYv — Crash Bandicoot (@CrashBandicoot) February 9, 2021

Toys for Bob a également souhaité prendre en charge la DualSense sur la version PS5 de Crash Bandicoot 4 : It’s About Time. Les fans pourront ainsi ressentir la force du blaster de Neo Cortex qui modifie l’ADN et sentir le grip lorsqu’ils utilisent le grappin de Tawna. Mais ce n’est pas tout, la fonctionnalité de la carte d’activité sur la nouvelle console de Sony donnera une répartition claire de la progression des joueurs dans chacune des dimensions du jeu en fournissant des conseils pour atteindre les objectifs.

Le marsupial orange se fait une beauté sur next-gen

Crash Bandicoot 4 : It’s About Time sera disponible sur les nouvelles consoles de Sony et Microsoft dès le 12 mars prochain. Une version Nintendo Switch est également prévue à cette même date, mais il ne faut pas s’attendre à des améliorations graphiques similaires pour la suite de la trilogie originale et la première création originale de la franchise.

Crash Bandicoot 4 : It’s About Time sur PC ?

La version PC de Crash Bandicoot 4 : It’s About Time sera disponible via le service Battle.net plus tard dans l’année.