Cowboy Bebop : l’opening de la série live-action reprend le thème de la série animée

La musique Tank! du groupe de blues/jazz japonais The Seatbelts sera encore à l'honneur dans la relecture de Cowboy Bebop en série live-action.

Basé sur la série animée culte de Shinichiro Watanabe, l’adaptation en série télévisée Cowboy Bebop suit un groupe de chasseurs de primes marginaux, dirigé par Spike Spiegel (John Cho), à la recherche des criminels les plus précieux de la galaxie. Mustafa Shakir joue le rôle de Jet Black, le copilote de confiance de Spike, et Daniella Pineda, la très compétente et charmante chasseuse de primes Faye Valentine. Le groupe hétéroclite de chasseurs de primes va de cible en cible, tout en essayant de se débarrasser de leur passé.

Le casting en détails :

John Cho est Spike Spiegel, un cow-boy de l’espace à l’esprit vif, hanté par son passé. Devenu chasseur de primes, il est bon avec une arme à feu, mais il est meilleur avec ses poings

Mustafa Shakir est Jet Black, un ancien inspecteur de la ISSP devenu chasseur de primes et capitaine du Bebop. Il est bourru et dur mais a un cœur tendre et un penchant pour le jazz

Daniella Pineda est Faye Valentine, une dure à cuire à la langue bien pendue, en partie arnaqueuse, en partie chasseuse de primes, en partie survivante. Ne lui lancez rien si vous n’êtes pas prêt à ce que cela vous revienne deux fois plus vite

Alex Hassell est Vicious, capo de la famille criminelle Red Dragon du Syndicat, craint de tous pour son caractère emporté et son approche mortelle. Grand fan des katanas, ennemi juré d’un certain Spike Spiegel

Elena Satine est Julia, une femme fatale aussi intelligente que belle. Ne croyez pas qu’elle n’est qu’un joli visage

Tamara Tunie est Ana, une confidente du passé de Spike et propriétaire de la boîte de nuit la plus chaude de la galaxie. Trafiquant de cocktails mortels, de jazz éclectique et d’informations que vous recherchez

Mason Alexander Park est Gren, le bras droit d’Ana – loyal, féroce et impitoyable quand il le faut

Jay Uddin et Lydia Peckham sont Asimov et Katerina, un couple (littéral) en fuite, désespérément amoureux et à la recherche d’un gros coup pour alimenter leur avenir. Ça a l’air romantique, non ? Mais ce n’est jamais aussi simple…

Adrienne Barbeau est Maria Murdock, une écofasciste dont les mesures hostiles pour protéger la nature l’ont placée fermement en territoire “terroriste”. Et quand on se soucie à ce point de Mère Nature… disons que cela ne laisse pas beaucoup de place à autre chose dans la vie

Josh Randall est Pierrot le Fou, un homme dont le lien avec la raison a été rompu par des expériences scientifiques. Libérez-le, armez-le jusqu’aux dents… que pourrait-il bien se passer ?

Ira Munn et Lucy Currey sont Guignol et Judy, les animateurs de BIG SHOT, l’émission d’accès public où Spike, Jet et Faye obtiennent le scoop sur les primes en cours – alias “l’émission qui dit tout sur les fugitifs”

Harry est Ein, un très bon garçon qui peut ou non être capable de faire plus que s’asseoir, dormir et se retourner

Rodney Cook est Teddy Bomber – Mieux vaut se tenir à l’écart de lui et de son doigt détonateur qui démange

L’opening de Cowboy Bebop sur Netflix

L’adaptation de Cowboy Bebop par Netflix sera diffusée le 19 novembre prochain.

Cowboy Bebop est produit par André Nemec (en plus d’être showrunner), Jeff Pinkner, Josh Appelbaum et Scott Rosenberg de Midnight Radio, Marty Adelstein et Becky Clements de Tomorrow Studios, Makoto Asanuma, Shin Sasaki et Masayuki Ozaki de Sunrise ainsi que Tim Coddington, Tetsu Fujimura, Michael Katleman, Matthew Weinberg et Christopher Yost.