Cowboy Bebop : les premières images de la série en live-action de Netflix

La première saison de la série télévisée Cowboy Bebop débarquera en exclusivité sur Netflix à partir du 19 novembre prochain.

Basée sur la série animée culte de Shinichiro Watanabe, l’adaptation de Cowboy Bebop en série live-action suit un groupe de chasseurs de primes inadaptés, dirigé par Spike Spiegel (incarné par John Cho), à la recherche des criminels les plus précieux de la galaxie. Mustafa Shakir (Luke Cage, American Gods, The Pretenders) interprétera le rôle de Jet Black, le copilote de confiance de Spike, tandis que Daniella Pineda (Jurassic World, The Originals, American Odyssey) occupera celui de Faye Valentine, une chasseuse de primes très douée.

Whatever happens, happens. Meet Spike Spiegel (John Cho), Jet Black (Mustafa Shakir), and Faye Valentine (Daniella Pineda) in Cowboy Bebop, premiering November 19, only on Netflix. pic.twitter.com/nmapVDUZvJ — Cowboy Bebop (@bebopnetflix) August 23, 2021

Cowboy Bebop de Netflix est produit par André Nemec (également showrunner), Jeff Pinkner, Josh Appelbaum et Scott Rosenberg de Midnight Radio, Marty Adelstein et Becky Clements de Tomorrow Studios, Makoto Asanuma, Shin Sasaki et Masayuki Ozaki de Sunrise et Tim Coddington, Tetsu Fujimura, Michael Katleman, Matthew Weinberg et Christopher Yost.

Les premières images de Cowboy Bebop en série télévisée

Ces fameuses premières images de la série en live-action s’ajoutent au rapide aperçu que les stars de Cowboy Bebop ont donné plus tôt dans l’été lors de l’événement Geeked Week de la plateforme américaine Netflix. Sur ces images, on voit Cho enfiler le costume violet caractéristique de Spike Spiegel, les prothèses de Shakir et Pineda avec la coiffure de Faye.

Le seul membre du gang original absent de la série jusqu’à présent est Edward, alias Radical Ed, une jeune hackeuse quelque peu androgyne. Les images de Netflix révèlent également la présence d’Ein, l’expérience devenue animal de compagnie, et une scène clé entre Spike et l’ennemi juré Viscous, qui sera interprété par Alex Hassell. Cowboy Bebop mettra également en scène les comédiens Geoff Stults, Tamara Tunie, Mason Alexander Park, Rachel House, Ann Truong et Hoa Xuande.