Cowboy Bebop : la série live-action est annulée

L'adaptation de Cowboy Bebop en série n'est pas renouvelée par Netflix.

Il n’y aura pas de deuxième saison pour Cowboy Bebop. La plateforme américaine Netflix a décidé de ne pas renouveler l’adaptation en prise de vues réelles de la série animée de Shinichiro Watanabe pour une deuxième saison. L’annulation intervient moins d’un mois après le lancement de la première saison avec les acteurs John Cho (Spike Spiegel), Mustafa Shakir (Jet Black), Daniella Pineda (Faye Valentine), Elena Satine (Julia) et Alex Hassell (Vicious).

Cowboy Bebop a été produit par André Nemec (en plus d’être showrunner), Jeff Pinkner, Josh Appelbaum et Scott Rosenberg de Midnight Radio, Marty Adelstein et Becky Clements de Tomorrow Studios, Makoto Asanuma, Shin Sasaki et Masayuki Ozaki de Sunrise, Tim Coddington, Tetsu Fujimura, Michael Katleman, Matthew Weinberg et Christopher Yost.

Le western spatial a été mal accueilli par la presse et les fans

La série en live-action de dix épisodes n’a recueilli que 46% de critiques positives sur Rotten Tomatoes. Elle a totalisé près de 74 millions d’heures de visionnage dans le monde depuis ses débuts sur Netflix – elle a donc bénéficié d’un échantillonnage important dès le départ – mais elle a chuté de 59% pour la semaine du 29 novembre au 5 décembre 2021. En raison du coût élevé de la production de Cowboy Bebop, qui a été tournée en Nouvelle-Zélande, la barre d’audience qu’elle devait franchir pour obtenir un renouvellement était plus élevée que pour d’autres projets.

C’est la dernière tentative à ce jour de réinventer la japanimation en tant que série qui n’a pas réussi à attirer les téléspectateurs après des titres tels que Dragon Ball Evolution de 2009, Ghost in the Shell de 2017 et le film Death Note de Netflix de 2017. Le plus grand succès dans ce domaine jusqu’à présent reste sans aucun doute Alita : Battle Angel de 2019 (plus de 400 millions de dollars de recettes, dont 50 millions de dollars en ventes de vidéos à domicile aux États-Unis).