Covid-19 : selon l’OMS, 70 vaccins potentiels sont à l’étude

Pour pouvoir mettre un terme à cette crise sanitaire sans précédent, il faut trouver un vaccin. Les chercheurs spécialisés du monde entier y travaillent, dans leur pays respectif, avec des moyens divers. Et des pistes variées. 70 vaccins seraient à l'étude.

L’objectif le plus important, pour mettre un terme définitif à cette pandémie de Covid-19, c’est de trouver un traitement et/ou un vaccin. Étant donné qu’il n’y a, pour l’heure, aucun traitement vraiment efficace, même si les gouvernements devaient lever les mesures de confinement et permettre aux citoyens de retourner travailler, de nouveaux foyers d’infection pourraient se former et l’épidémie repartir de plus belle. Le vaccin est la priorité numéro 1.

Selon l’OMS, 70 vaccins contre le Covid-19 seraient en développement

Cela étant dit, il y a tout de même de l’espoir. Aux quatre coins du globe, nombreux sont les chercheurs à travailler d’arrache-pied à la conception d’un vaccin contre ce virus. Selon l’Organisation Mondiale de la Santé, il y aurait actuellement pas moins de 70 vaccins potentiels en cours de développement. Parmi ceux-ci, 3 montreraient même des signes très prometteurs. Tous les secteurs compétents sont mis à contribution et travaillent à des rythmes effrénés.

Mais il faudra encore longtemps avant d’en avoir un certifié

Le vaccin le plus avancé actuellement dans le long et fastidieux processus de tests clinique est celui d’une société baptisée CanSino Biology, réalisé en collaboration avec l’Institut de Biotechnologie de Pékin. Il y a aussi les vaccins développés par Moderna et Inovio. Il faudra certainement encore longtemps avant que ces vaccins ne soient pas à être administrés au grand public mais il faut savoir que la vitesse à laquelle ils sont actuellement mis au point, envoyés en test et testés est plus rapide que jamais. Pour l’heure, puisqu’il n’y a aucun traitement connu, le vaccin est probablement la meilleure chose qui puisse empêcher le reste du monde de contracter ce virus. Nul ne sait quand celui-ci sera fin prêt mais il est rassurant de savoir que tant de projets sont en développement.