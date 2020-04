Covid-19 : Microsoft veut utiliser le plasma des patients guéris

Face au Covid-19, tout le monde peut agir, ne serait-ce qu'en restant confiné chez soi. Les grandes entreprises, elles, agissent à plus grande échelle, mettant leurs usines à contribution. Microsoft a une idée pour soigner les personnes infectées.

Les grandes entreprises internationales comme Apple participent à l’effort collectif pour lutter contre cette pandémie de Covid-19. La marque à la pomme fabrique notamment des masques et des visières pour celles et ceux qui sont en première ligne. La firme de Cupertino travaille aussi avec Google pour mettre au point une fonctionnalité de suivi des contacts qui sera intégrée directement dans les OS mobiles et utilisable via des applications dédiées, pour iOS et Android donc. Microsoft ne reste bien évidemment pas en retrait.

Microsoft mise sur le plasma pour traiter le Covid-19

La firme de Redmond a décidé de rejoindre ce grand combat en annonçant notamment le lancement de Plasma Bot. Selon Microsoft, il s’agit là d’un outil de sélection visant à aider les patients ayant guéri du virus Covid-19 à donner leur plasma. Celui-ci pourrait à son tour être utilisé pour traiter des patients infectés. Selon le géant américain, “les thérapies dérivées du plasma, comme le H-Ig, se sont déjà montrées efficaces dans le traitement d’infections respiratoires virales sévères. Les capacités combinées des différents fabricants leaders sur le marché nous donnent l’espoir d’un traitement sûr et durable contre le Covid-19.”

Le géant lance Plasma Bot et rejoint la CoVIg-19 Plasma Alliance

Microsoft déclare s’être rapproché de la CoVIg-19 Plasma Alliance pour aider à étudier les thérapies basées sur le plasma. Avec Plasma Bot, les patients répondent à un certain nombre de questions pour déterminer s’ils peuvent ou non être donneurs potentiels. Le cas échéant, ils sont alors orientés vers un centre de collecte de plasma officiel proche de chez eux pour effectuer leur don. À ce jour, il n’y a toujours aucun traitement connu contre le Covid-19. Certains médicaments sont très prometteurs pour aider à traiter certains des symptômes mais c’est malheureusement tout. Plusieurs vaccins sont aussi en développement mais aucun ne devrait être prêt avant 2021, au mieux.