Covid-19 : LEGO rejoint la lutte et produit 13 000 visières par jour

Face à la crise sanitaire sans précédent qui secoue actuellement le monde entier, toute aide est la bienvenue. Particuliers comme professionnels l'ont bien compris et participent à l'effort collectif. Aujourd'hui, c'est LEGO qui rejoint le mouvement.

LEGO est bien connu pour ses petites briques de construction, des briques qui ont détruits de milliers de pieds et orteils innocents près de 90 ans. Aujourd’hui, face à cette pandémie de Covid-19, l’entreprise danoise se joint à la lutte en mettant à contribution ses lignes de production. Au total, ce sont actuellement pas moins de 13 000 visières qui sortent des usines LEGO chaque jour.

LEGO adapte ses lignes de protection pour lutter contre le Covid-19

Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, les professionnels de santé comme les médecins et les infirmières à l’hôpital doivent porter un équipement de protection plus complet qu’un simple masque et une paire de gants, comme le grand public. Ceci pour la simple et bonne raison que ces hommes et ces femmes sont absolument nécessaires dans la lutte contre le virus. S’ils venaient à tomber malades, c’est tout le système de soin d’une région qui pourrait être mis à mal. Avec de terribles conséquences. C’est pour cette raison aussi d’ailleurs qu’il faut les préserver autant que possible en restant chez soi au maximum.

et fabrique désormais 13 000 visières par jour à Billund

Selon un communiqué de LEGO, “cette semaine, nous avons commencé à fabriquer des visières dans notre usine de Billund pour les professionnels de santé qui sont en première ligne au Danemark. Nous sommes extrêmement fiers de l’équipe qui a permis que cela arrive. Ils ont travaillé d’arrache-pied pour mettre au point les designs et fabriquer les moules qui permettent aujourd’hui de produire plus de 13 000 visières par jour. Nous sommes tellement reconnaissants d’avoir des collaborateurs si talentueux, si engagés et si attentionnés.” LEGO n’est pas le seul à participer à cette effort collectif contre le nouveau coronavirus. De nombreuses autres entreprises agissent de manière similaire. On pourrait citer Ford, GM, Razer, Apple et bien d’autres. Ces sociétés utilisent leurs lignes de production et toutes leurs ressources pour fabriquer des équipements et du matériel indispensables aux professionnels de santé et aux patients.