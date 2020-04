Covid-19 : Instagram dévoile de nouveaux stickers pour aider les petits commerces

En cette période de pandémie de Covid-19, les temps sont difficiles pour tout le monde. En première ligne de la difficulté financière, les petites entreprises, qui n'ont pas la trésorerie pour faire face. Toute aide est la bienvenue.

La plupart des petites entreprises, dans quelque domaine que ce soit, n’ont généralement pas la trésorerie d’une grosse entreprise. Cela signifie que, en période de crise comme actuellement avec la pandémie de Covid-19, nombre d’entre elles sont contraintes de suspendre leur activité et qu’elles n’ont pas suffisamment d’argent pour survivre durant plusieurs mois. Très vulnérables, ces entreprises ont besoin de toute aide. Instagram participe à cet effort collectif.

Instagram lance de nouveaux stickers

Les petites entreprises comme les restaurants peuvent par exemple offrir un service de livraison ou de retrait sur place, si elles ne le proposaient pas avant, pour tenter de maintenir un certain niveau d’activité. Pour aider ces commerces de bouche à garder la tête hors de l’eau, Instagram vient de lancer de nouveaux stickers. Ceux-ci visent à aider les clients potentiels à commander chez eux en les redirigeant directement vers le site de l’établissement. Selon le communiqué officiel : “les petites entreprises sont une part très importante de notre communauté et nombre d’enter elles éprouvent d’énormes difficultés durant cette crise du Covid-19. Aujourd’hui, nous simplifions les interactions avec de nouveaux stickers. Cartes cadeau, commande en ligne et récolte de fonds sont directement accessibles pour que vous puissiez aider les entreprises que vous aimez.”

pour aider les petits commerces comme les restaurants

Et d’ajouter : “les commerces peuvent partager de nouveaux stickers pour leurs cartes cadeau, leur commande en ligne et les récoltes de fonds dans les Stories et dans leurs profils. Lorsque vous voyez ces stickers, il suffit de tapoter dessus pour poursuivre l’expérience directement sur le site de l’établissement.” Cette nouvelle fonctionnalité sera déployée aux États-Unis et au Canada dans un premier temps mais elle devrait être déployée au niveau mondiale d’ici quelques semaines. Une aide supplémentaire qui devrait donner davantage de visibilité aux petits commerces. C’est toujours bon à prendre.