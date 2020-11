Covid-19 : ce site vous avertit des médicaments qui peuvent aggraver les symptômes

Être positif au Covid-19 n'est déjà pas une bonne nouvelle mais vous ne voudriez pas aggraver la situation. On prend alors moult précautions, notamment pour ses proches. Et l'on fait aussi attention à ses médicaments !

Le Covid-19 nous empoisonne aujourd’hui sérieusement la vie, disons-le clairement. Se voir testé(e) positif à ce nouveau coronavirus annonce malheureusement souvent une période difficile, pour vous comme pour vos porches. Toutes les précautions sont alors bonnes à prendre, vous ne voudriez pas empirer la situation, n’est-ce pas ? Saviez-vous que certains de vos médicaments pouvaient aggraver les symptômes ?

Ce site vous indique si tel ou tel médicament

Si vous êtes sous traitement, de façon quotidienne ou occasionnelle mais régulière, les médicaments que vous prenez peuvent potentiellement aggraver les symptômes du Covid-19. Comment savoir alors quels médicaments sont sans risque et lesquels sont à proscrire ? La réponse nous vient de la startup bordelaise Synapse Medicine. Avec l’aval du gouvernement, la jeune société a mis en ligne un simulateur officiel à retrouver ici : covid19-medicaments.com. Un outil parmi d’autres dans son vaste projet démocratiser le bon usage du médicament. Un sujet qui plait d’ailleurs dans la mesure où la startup a récemment levé pas moins de 7 millions pour ce faire.

pourrait aggraver les symptômes du Covid-19

Le principe est on ne peut plus simple : il suffit de renseigner le nom du médicament que vous souhaitez “tester” et de répondre à deux petites questions, à savoir s’il s’agit d’une prescription médicale ou non et si la prise vise à traiter une maladie chronique. En réponse, vous saurez alors si ce médicament est recommandé, sans incidence ou a contrario, susceptible d’aggraver les symptômes du Covid-19. Diablement simple et très efficace.

Saviez-vous par exemple quels sont, depuis la mise en ligne du site en mars dernier, les 5 médicaments les plus recherchés ? Il s’agit de la Ventoline, du Doliprane, de l’Aérius, du Kardégic et du Spasfon. Assez surprenant, le très décrié Plaquenil 200mg (hydroxychloroquine) est absent du 10 des plus recherchés, il figure “seulement” dans le Top 20, preuve que les Français sont bien informés sur le sujet ?

Si vous avez un doute sur l’un de vos médicaments et que vous êtes positif(ve) au Covid-19, n’hésitez plus, ayez le réflexe d’aller consulter le site covid19-medicaments.com. Et en cas de doute, interrogez votre médecin traitant.