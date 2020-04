Covid-19 : Apple Plans va prioriser les services médicaux et de nourriture dans les recherches

Avec les mesures de confinement prises par de nombreux pays du monde, des millions de personnes se retrouvent à devoir rester chez elles. Cela change les priorités. Les entreprises s'adaptent, notamment celles de la tech. C'est le cas pour Apple et son service Plans.

Le confinement imposé dans de nombreux pays du globe modifie sensiblement les habitudes des habitants. Les services de livraison de produits ou de nourriture ainsi que les services médicaux sont plus importants que jamais. Si vous êtes utilisateur de Apple Plans, sachez que la firme de Cupertino a décidé de mettre en avant ces services dans ses résultats de recherche.

Apple Plans met en avant les services essentiels dans ses résultats de recherche

En effet, iPhone Ticker a découvert que les résultats de recherche pour ce genre de services essentiels étaient désormais placés en tête de la liste. Cela devrait rendre l’utilisation de l’application plus efficace, a fortiori si vous utilisez Apple Plans pour trouver tel ou tel service le plus proche. Une petite modification qui simplifiera la vie de nombre d’utilisateurs. Encore faut-il que ce changement soit accessible dans l’Hexagone. La fonctionnalité est en tout cas actuellement déployée, et fonctionnelle donc, pour les résidents des États-Unis.

De quoi se simplifier la vie pendant le confinement

Apple n’est pas le seul à procéder à ce genre de changements dans ses services. Si vous ne le saviez pas, Google a récemment opéré certaines modifications sur Google Maps. Le géant de Mountain View a commencé à préciser quels restaurants proposent la livraison à la vente à emporter. La distanciation sociale est plus importante que jamais pour limiter la propagation du Covid-19 et soulager au maximum les services de santé. Ces modifications, d’apparence plutôt anodine, simplifieront sensiblement la vie des utilisateurs qui souhaitent commander à manger sans sortir de chez eux ou, à défaut, maintenir un maximum de distance avec les autres.