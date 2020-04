Covid-19 : Apple Plans permet d’indiquer les centres de dépistage

Pour lutter contre la pandémie du nouveau coronavirus qui sévit actuellement sur la planète, tous les moyens sont bons. Y compris l'utilisation des technologies modernes, bien évidemment. Apple participe à l'effort, notamment à travers son application Plans.

Aux États-Unis, la situation face au Covid-19 est très difficile. Le pays est devenu il y a quelques heures le plus touché en nombre de morts. Et cette pandémie est encore malheureusement assez loin d’être derrière nous. Se faire dépister est un bon moyen d’agir contre la propagation. Encore faut-il savoir où se trouve le centre de dépistage le plus proche. Ce que proposera très bientôt la firme de Cupertino dans son service de cartographie Apple Plans.

Apple propose aux services de santé d’indiquer leurs centres de dépistage du Covid-19

En effet, il sera bientôt plus facile de trouver le centre de dépistage du Covid-19 le plus proche de chez vous si vous utilisez un appareil Apple. Comme 9ti5Mac l’a découvert, la marque à la pomme vient de lancer un portail web dédié aux centres de santé permettant d’ajouter leurs centres de dépistage sur Plans. Le site vous indiquera même tout ce qu’il vous faut savoir sur l’établissement en question, y compris les documents à fournir lors de votre présentation, le genre de test réalisé, le type d’établissement, les options proposées (drive, etc). Voilà qui devrait permettre de rassurer celles et ceux qui hésiteraient à s’y présenter s’ils présentent des symptômes suspects.

directement dans Apple Plans via un portail web dédié

La firme de Cupertino poursuit par ailleurs son travail en collaboration avec Google pour fournir des éléments techniques dans Android et iOS permettant le développement d’applications de suivi des contacts entre les utilisateurs. Ceci pour mieux évaluer la propagation du virus et déterminer précisément qui pourrait avoir été en contact avec une personne infectée. Cela étant dit, l’intégration des centres de dépistage sur Apple Plans devrait grandement aider. Comme on l’a dit, tous les moyens sont bons pour faire face à cette crise sanitaire sans précédent.