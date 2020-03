Covid-19 : Apple lance un site web et une application d’information

Face à la pandémie du nouveau coronavirus, les géants de la tech sont mobilisés. Et ce de plusieurs manières. Cela passe par une aide financière, par des dons matériels ou encore par une information claire, concise et accessible. Nouvel exemple aujourd'hui avec Apple.

Il y a quelques jours, Google annonçait travailler sur un site web dédié à l’information au public concernant la pandémie de Covid-19. Le site en question a été pensé et conçu pour aider à combattre les fausses informations que l’on peut trouver (trop) facilement sur Internet, et tenter ainsi de limiter la propagation de toutes ces informations imprécises et autres rumeurs qui n’auraient pour seul effet que de causer davantage de panique. Aujourd’hui, c’est Apple qui s’y met.

Pour renforcer l’information sur le Covid-19,

Google n’est pas le seul géant de la tech à être actif sur ce créneau du combat contre les fausses informations. Apple vient tout juste d’annoncer non seulement le lancement d’un site web dédié au nouveau coronavirus mais aussi d’une application mobile. Selon le communiqué officiel publié par la firme de Cupertino : “L’application et le site Covid-19 permettent aux utilisateurs de trouver des réponses à un certain nombre de questions concernant les facteurs de risque, les expositions récentes et les symptômes pour un éventuel proche ou pour eux-mêmes.”

Apple dévoile un site et une application mobile

“Ils reçoivent alors des recommandations émises par les CDC sur les étapes à suivre ensuite, y compris un rappel sur les règles de distanciation sociale et de mise en quarantaine le cas échéant, sur comment suivre l’évolution des symptômes, si un dépistage est recommandé ou non à cette étape et lorsqu’il convient de prendre contact avec un professionnel de santé.” Apple a aussi confirmé que Siri avait été mis à jour. L’assistant numérique vocal est désormais capable de répondre à certaines questions en rapport avec le nouveau coronavirus, une fonctionnalité dont nous vous parlions il y a peu mais qui n’avait pas été confirmée par la marque à la pomme. Si vous êtes intéressé(e), vous pouvez retrouver le site ici et l’application peut être téléchargée et installée en suivant ce lien.