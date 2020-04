Covid-19 : Apple et Google travaillent sur une technologie de tracking pour iOS et Android

Cette période de crise sanitaire mondiale fait ressortir certaines très bonnes choses. Solidarité et entraide à tous les niveaux, notamment. C'est le cas notamment dans le monde de la tech où des entités d'ordinaire concurrentes travaillent ensemble.

Apple et Google sont rivaux sur de nombreux marchés, qu’il s’agisse de produits ou de services. Cela étant dit, avec la pandémie de Covid-19 qui sévit actuellement dans le monde entier, pour combattre le virus, tous les moyens sont bons. Nombre de géants de la tech transforment leurs opérations pour apporter leur aide. Aujourd’hui, Apple et Google travaillent ensemble, un partenariat rare, sur une technologie de tracking pour iOS et Android.

Apple et Google travaillent ensemble sur une technologie de suivi du contact

Dans un communiqué commun publié sur le blog Google, l’on apprend donc que Apple et Google travaillent ensemble à la conception d’une technologie de suivi des contacts native dans iOS et Android, respectivement, pour aider à mieux cibler la propagation du nouveau coronavirus. Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, il s’agit là d’utiliser les smartphones pour tenter de localiser les personnes avec qui une personne infectée par le Covid-19 aurait pu être en contact à un moment donné. Un projet dans lequel se sont déjà lancés nombre de gouvernements et sociétés spécialisées.

pour mieux suivre la propagation du Covid-19

Selon le communiqué en question, “Apple et Google lanceront une solution complète comprenant des interfaces de programmation applicative (API) ainsi qu’une technologie directement au niveau du système d’exploitation pour aider à permettre le suivi des contacts. Étant donné le besoin urgent, l’objectif est d’implémenter cette solution en deux temps, tout en maintenant des protections forts en ce qui concerne le respect de la vie privée de l’utilisateur.” Cette technologie fonctionnera via le Bluetooth. Dès lors que l’utilisateur sera à portée d’un autre smartphone, un enregistrement anonyme sera effectué. Ainsi, si une personne venait à être testée positive au Covid-19, les autorités compétentes pour déterminer rapidement qui d’autre pourrait avoir été en contact avec elle et agir rapidement pour stopper la propagation.