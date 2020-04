Covid-19 : Apple donne des détails concernant la technologie de suivi des contacts

Les deux rivaux du monde de la tech que sont Apple et Google ont annoncé il y a quelques jours, de manière étonnante mais très intéressante, leur collaboration pour concevoir une technologie de suivi des contacts permettant de mieux gérer la propagation du Covid-19...

Apple et Google avait partagé les grandes lignes de leur projet conjoint de technologie de suivi des contacts pour mieux identifier les personnes ayant pu être en contact avec une personne infectée par le nouveau coronavirus. Le communiqué présentait certaines zones d’ombre. Aujourd’hui, Apple a décidé de combler certains de ces manques dans une interview avec The Verge. L’occasion d’en apprendre davantage sur ce projet qui suscite déjà nombre d’interrogations et d’inquiétudes.

Apple dévoile certains détails de la technologie de suivi des contacts pour le Covid-19

La firme de Cupertino est bien consciente des limites du Bluetooth et du fait que les applications de suivi peuvent aussi prendre en considération la durée de la proximité pour gérer la pertinence d’une alerte. Vous pourriez ainsi être alerté(e) uniquement si vous avez été à proximité d’une personne infectée par le Covid-19 pendant un certain temps. S’il y avait une personne infectée dans un bus que vous auriez pris, par exemple, mais pas pour quelqu’un que vous auriez simplement croisé dans la rue. La marque à la pomme a aussi évoqué l’API. Lorsque la fonctionnalité sera intégrée dans l’OS, il vous faudra donner votre autorisation explicite avant de pouvoir commencer à envoyer et recevoir des signaux Bluetooth. Et si vous n’avez pas d’application compatible installée, vous pourrez tout de même voir les alertes sur les 14 jours précédents une fois une telle application installée.

Une technologie développée conjointement avec Google, pour iOS et Android

Voilà qui semble déjà un peu plus clair sur le fonctionnement, du moins dans les grandes lignes. Certes, ce système ne sera pas parfait. Cela ne permettra pas d’éliminer totalement les fausses alertes et il est toujours possible que le virus se propage via une interaction de très courte durée – il suffit, par exemple, que quelqu’un que vous croisez dans la rue éternue juste à ce moment-là – et que vous ne soyez pas alerté(e) de ce contact. Toujours est-il que l’ensemble devrait être particulièrement utile lorsque les autorités commenceront à lever les mesures de confinement. Ce sera bon supplémentaire de savoir si l’on présente un risque accru d’être infecté même si, la seule certitude soit le dépistage réalisé par un professionnel de santé…