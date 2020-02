Cosmo Communicator, un smartphone qui démarre sous Android ou Linux

Nos smartphones, quels qu'ils soient, sont aujourd'hui enfermés dans un écosystème, celui d'Apple, de Google ou autre. Rares sont les appareils à pouvoir naviguer entre plusieurs au gré des envies et des besoins. En voici un aujourd'hui.

Nos smartphones actuels sont livrés avec un système d’exploitation préinstallé. Aujourd’hui, cela se résume plus ou moins à iOS et Android. Et c’est fort dommage, surtout lorsque l’on compare au monde du PC où les utilisateurs ont davantage d’options. Sur PC, les utilisateurs peuvent même décider de choisir leur OS au démarrage. Deux systèmes d’exploitation peuvent tout à fait cohabiter sur une même machine. Pourquoi n’en serait-il pas ainsi sur nos smartphones ?

Le smartphone Cosmo Communicator peut faire tourner Android et Linux

Si vous rêviez d’un smartphone qui bénéficie de ce fameux dual boot, sachez que vous avez de la chance. Planet Computers vient de lancer un nouvel appareil, le Cosmo Communicator. Le fabricant affirme que ce dernier est capable de tourner sous Android et sous Linux. Il sera même possible d’installer Sailfish, Linux Debian ou Linux Kali. De quoi profiter du meilleur OS selon les besoins. Côté spécifications, on retrouve un écran FHD+ (18:9) de 5,99 pouces, un petit écran externe AMOLED de 1,91 pouce tactile, un processeur MediaTek Helio P70, 6 Go de RAM, une microSD de 128 Go et une batterie de 4 220 mAh. On notera aussi la présence d’un clavier mécanique complet rétroéclairé, pour profiter au mieux de l’OS.

en multi-boot, comme vous le feriez avec un PC

Cela étant dit, si le multi-boot est effectivement possible sur le Cosmo Communicator, il faudra que l’utilisateur sache comment partitionner le stockage de l’appareil et gérer le menu de démarrage. Ce qui exclut immédiatement un certain nombre d’utilisateurs pour qui la moindre manipulation un peu technique est hors de question. Autrement dit, le Cosmo Communicator fait clairement figure d’OVNI sur le marché du smartphone, c’est un appareil réservé à une niche très particulière mais si vous êtes intéressé(e), vous pouvez vous rendre sur le site de Planet Computers pour découvrir l’appareil sous toutes ses coutures. Sachez qu’il est vendu 665,83£, soit un peu moins de 800€.