Corsair Xeneon Flex 45WQHD240, un écran gaming incurvable au besoin

Si vous êtes à la recherche d’un nouveau moniteur gaming, l’une des questions à trancher avant toute chose est de savoir si vous voulez un écran plat ou incurvé. Les deux formats ont leurs avantages et leurs inconvénients et cela revient souvent à choisir entre une dalle IPS ou VA quand on envisage un écran LCD. Corsair développe un nouveau moniteur qui offrirait sur ce point le meilleur des deux mondes.

Corsair s’est lancé assez récemment sur le marché du moniteur pour le jeu vidéo. Il y a peu, l’entreprise a annoncé le Xeneon Flex 45WQHD240, un écran de 45 pouces offrant 3 440 x 1 440 pixels que vous pouvez incurver manuellement pour profiter d’un écran incurvé ou d’un écran plat. Le prototype dispose d’une paire de poignées sur ses côtés pour vous permettre d’ajuster la courbure de la dalle W-OLED fabriquée par LG jusqu’à 800R. Vous pouvez même ajuster les côtés de manière indépendante l’un de l’autre – bien qu’il n’y est aucune raison pratique de le faire -.

Quant à savoir si vous devriez acheter un moniteur plat ou incurvé, l’on dit souvent que le premier est plus adapté à une utilisation quotidienne et aux tâches de productivité, tandis que le second est idéal pour le jeu vidéo, dans la mesure où il rend l’expérience plus immersive. Il sera intéressant de voir la durabilité de ce 45WQHD240. Les smartphones avec écran pliable de Samsung font apparaître une pliure visible après un certain temps d’utilisation et les protections d’écran sont connus pour s’user. Pour un moniteur qui coûtera probablement plusieurs milliers de dollars, personne ne voudra ce genre d’imperfections.

À en juger par ses autres spécifications, le 45WQHD240 devrait êter un moniteur gaming plus que capable. Sa dalle ultrawide 21:9 propose un taux de rafraîchissement de 240 Hz, un temps de réponse de 0,03 ms et couvre 99 % de l’espace de couleur du cinéma numérique DCI-P3. Il est aussi compatible G-Sync et peut afficher une luminosité maximale de 1 000 nits. Son principal inconvénient est de ne pas être compatible avec les systèmes de fixation VESA, mais le pied inclus offre un grand nombre de ports.

Ce moniteur Xeneon Flex 45WQHD240 n’a pas encore de date de sortie ni de tarif. Étant donné sa fiche technique, nul doute cependant que la facture sera très salée. Corsair a promis de partager davantage de détails dans les mois à venir.