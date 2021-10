Corsair lance son tout premier moniteur gaming

Le Xeneon 32QHD165 est le premier moniteur gaming signé Corsair. Un écran qui ne manque pas d'atouts.

Dans le monde du PC, il existe un certain nombre de marques pour les périphériques et autres accessoires, et un nombre plus restreint encore pour le marché du gaming. Corsair est une marque incontournable sur ce segment. Et aujourd’hui, le fabricant vient étendre son catalogue en attaquant un nouveau marché, celui des moniteurs gaming.

Si vous avez déjà assemblé un PC ou acheté des périphériques dédiés au gaming, il y a de grandes chances que vous connaissiez la marque Corsair. L’entreprise propose tout un tas de produits pour le jeu vidéo, comme de la RAM, des alimentations, des claviers et souris. Et désormais des écrans. Des moniteurs pour le gaming, pour être plus précis.

Un écran qui ne manque pas d’atouts

Sur la photo ci-dessus, le Corsair Xeneon 32QHD165. Il s’agit là du tout premier moniteur gaming, avec une diagonale de 32 pouces et une dalle LED IPS. En ce qui concerne la résolution, comme son nom l’indique, celle-ci peut aller jusqu’au QHD. Avec un taux de rafraîchissement de 165 Hz. Là encore, une évidence quand on lit la nomenclature de ce moniteur.

Cet écran est compatible avec les technologies AMD FreeSync et NVIDI G-SYNC, vous n’aurez donc pas à vous inquiéter d’un certain nombre de soucis de ce côté-là. Et son taux de rafraîchissement de 165 Hz vous permettra de profiter de vos jeux préférés en toute fluidité, mieux encore qu’avec la plus des moniteurs qui se “contentent” d’un taux à 120-144 Hz.

Corsair a aussi pris en considération le fait qu’un tel écran pourrait tout à fait être utilisé pour streamer. En conséquence, la marque l’a intégré dans le logiciel Elgato Stream Deck ainsi que l’application maison iCUE. Voilà donc une bête parfaitement adaptée au joueur que vous êtes. Ceci étant dit, ce Corsair Xeneon 32QHD165 reste assez onéreux, il est proposé à la vente au tarif public de 799,90 €.