Corsair annonce son PC gaming compact Corsair One a100

Les machines dédiées au gaming sont d'ordinaire des machines assez imposantes, que ce soit en PC de bureau ou en ordinateur portable. Il est pourtant possible d'en profiter dans des formats plus compacts. Nouvel exemple avec Corsair.

Lorsque l’on pense à la marque Corsair, on pense davantage aux accessoires ou aux périphériques que l’on peut trouver sur le marché : clavier, casque, tour, etc. Mais si vous cherchez un PC gaming compact, alors Corsair pourrait être une marque à envisager dans la mesure où le fabricant vient de dévoiler le Corsair One a100. Si vous avez le budget, bien évidemment.

Corsair dévoile son PC gaming compact Corsair One a100

Comme vous pouvez le voir dans la photo ci-dessus, le a100 est un PC de bureau aux mensurations très réduites. Parfait pour celles et ceux qui n’ont pas trop de place chez eux ou plus simplement qui ne souhaitent pas avoir une configuration qui prenne trop de place. Le a100 est équipé d’un CPU AMD Ryzen et d’un GPU NVIDIA GeForce RTX. La bête pourra aussi être configurée pour accueillir jusqu’à 32 Go de RAM DDR4 Corsair Vengeance LPX 3200 MHz ainsi qu’un SSD NVMe.

Une configuration musclée très intéressante mais onéreuse

Et pour celles et ceux qui s’inquièteraient qu’un tel format de PC ne puisse offrir un refroidissement suffisant par rapport à un boîtier plus volumineux, sachez que Corsair affirme que le a100 dispose d’un système de refroidissement liquide à convection assistée. Parfait donc pour profiter des jeux les plus récents dans les meilleures conditions dans un encombrement minimal. Si vous êtes intéressé(e) par ce PC gaming pas comme les autres, sachez que trois configurations sont actuellement disponibles sur le site de Corsair aux États-Unis. Les tarifs sont évidemment élevés, allant de 2 999,99$ à 3 999,99$.