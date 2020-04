Coronavirus : ZeniMax Media et ses studios se mobilisent avec un don d’un million de dollars

La maison-mère de Bethesda, id Software, Arkane Studios, Tango Gameworks, Alpha Dog Games et MachineGames lutte contre la pandémie de coronavirus.

Spécialisée dans le développement, l’édition et la distribution de jeux vidéo, la société ZeniMax Media va offrir un million de dollars à trois associations caritatives : “L’impact de cette crise sanitaire étant si important et global, nous souhaitons offrir notre aide en faisant des dons à une liste d’organisations caritatives internationales et locales impliquées directement dans les efforts de soutien pour le Covid-19.”

500.000 dollars seront donnés à Direct Relief, un organisme caritatif impliqué directement dans les efforts de soutien pour le coronavirus et qui travaille à la tâche critique de fournir des équipements de protection au personnel de santé

250.000 dollars seront versés à l’UNICEF (Fonds des Nations unies pour l’enfance), qui s’associe aux premiers intervenants du monde entier pour aider à assurer la sécurité et la protection des enfants et de leurs familles

250.000 dollars seront donnés à des efforts de soutien locaux pour le coronavirus, parmi les communautés dans lesquelles nous vivons et travaillons. Ces bénéficiaires seront choisis par nos studios individuels et nos bureaux internationaux. De cette façon, nous pouvons soutenir des organisations caritatives méritantes dans leur lutte contre le Covid-19 dans nos communautés dans le monde entier

#BethesdaAtHome, le confinement est à vivre avec les jeux vidéo

L’éditeur américain Bethesda encourage plus que jamais les joueurs à rester à la maison en cette période de confinement : “Alors que nous continuons à être confinés chez nous, nous voulons trouver des moyens de rester en contact avec nos fans, nos camarades gamers et les communautés locales avec notre campagne #BethesdaAtHome. Nous organisons des diffusions en direct depuis chez nous et nous vous offrirons l’opportunité d’aider les mêmes organisations caritatives que nous. Rendez-vous sur Bethesda.net ou sur nos réseaux sociaux pour découvrir les calendriers de diffusions, ou connectez-vous à Twitch. Que ce soit en jouant à des jeux, en regardant des diffusions ou de quelque manière que vous ayez choisi de rester actif pendant cette période difficile, nous vous encourageons à rester connectés tout en continuant à respecter les règles de distanciation sociale afin de vous assurer que tout le monde soit en sécurité et en bonne santé.”