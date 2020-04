Coronavirus : Sony va lutter contre la pandémie avec un fonds d’aide de 100 millions de dollars

Le géant nippon de l'électronique annonce la création de Sony Global Relief Fund for Covid-19, une initiative pour soutenir la lutte contre la propagation du nouveau coronavirus.

Kenichiro Yoshida, président et directeur de Sony Corporation, a présenté ses condoléances aux familles de ceux qui sont décédés des suites de la crise du coronavirus et exprimé sa sympathie à tous ceux qui ont été touchés dans un communiqué lié à la création d’un fonds d’aide : “Afin de surmonter les défis sans précédent auxquels nous sommes confrontés à travers le monde, nous ferons tout notre possible en tant qu’entreprise mondiale pour soutenir les individus en première ligne de la bataille contre le Covid-19, les enfants qui sont notre avenir et ceux qui ont été impactés dans la communauté créative.”

À LIRE AUSSI : Coronavirus : Netflix crée un fonds d’aide aux créateurs de 100 millions de dollars

Avec Sony Global Relief Fund for Covid-19, la société japonaise s’engage fermement à soutenir le personnel médical, le domaine de l’éducation et l’industrie du divertissement avec des donations régulières allant jusqu’à 100 millions de dollars. La première sera de 10 millions de dollars et ira au Fonds de riposte à la Covid-19 de l’Organisation Mondiale de la Santé. Il a également été annoncé que les employés, qui travaillent à domicile jusqu’au 30 avril dans l’immédiat, pourront apporter leur soutien grâce à un programme de dons jumelés.

Les donations de Sony pour le coronavirus