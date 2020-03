Coronavirus : Sony annonce une baisse du débit des téléchargements sur les consoles PlayStation

La vitesse de téléchargement va fortement diminuer sur PS4, PS3, PS Vita et même PSP en Europe afin de préserver l’accès à internet pour tout le monde en cette période de confinement à cause du coronavirus.

Jim Ryan, le PDG de Sony Interactive Entertainment, rejoint les initiatives de Netflix et YouTube concernant la réduction des débits afin d’éviter la saturation des serveurs. Le réseau internet mondial est sursollicité à l’heure actuelle : “Jouer aux jeux vidéo permet aux joueurs de se connecter avec leurs amis et leur famille tout autour du monde, ainsi que de profiter de distractions bienvenues durant cette période d’incertitude. Sony Interactive Entertainment travaille avec les fournisseurs d’accès internet en Europe afin de gérer au mieux les téléchargements et ainsi de préserver l’accès à internet pour toute la communauté.”

UPDATE: SIE is working with internet service providers in Europe to help preserve access for the entire internet community: https://t.co/nPJH13ana4 pic.twitter.com/W9cO6yIolf — PlayStation (@PlayStation) March 24, 2020

PlayStation Network : baisse de débit et solidité du réseau

Le président et chef de la direction de SIE assure que ses serveurs seront stables : “Nous sommes convaincus qu’il est particulièrement important que nous fassions ce que nous pouvons pour aider à gérer les problèmes de stabilité internet qui surviennent alors qu’un nombre sans précédent de personnes participe au confinement social et devient de plus en plus dépendant de son accès à internet. Les joueurs verront leurs téléchargements de jeux ralentir, voire subir des délais, mais pourront néanmoins profiter d’une expérience de jeu solide. Nous apprécions le soutien et la compréhension dont fait preuve notre communauté, et nous les remercions de faire ce qui est nécessaire de leur côté pour que chacun puisse profiter d’un accès à internet sans interruptions.“