Coronavirus : Samsung offre ses smartphones aux patients en quarantaine

Le fabricant sud-coréen, comme beaucoup d'autres acteurs du secteur de la haute technologie, y va de son initiative afin d'aider dans la lutte contre le coronavirus. De son côté, cela signifie des dons de tablettes et de smartphones.

Si 961 724 personnes ont été touchées par le coronavirus et 49 165 en sont décédés, 203 176 sont également complètement guéris, un nombre encourageant. Malgré tout, 709 351 personnes sont activement traitées contre la maladie dans des hôpitaux dont la capacité est saturée par-delà le monde. Comme d’autres entreprises technologiques avant elle, Samsung se lance dans la lutte contre le nouveau coronavirus. Si l’entreprise est en perte de vitesse, ayant été contrainte de fermer certains de ses points de vente mais également, quoique temporairement, un de ses plants de production, elle a annoncé faire un don de 29 millions de dollars en financement et en biens aux gouvernements locaux et aux communautés qui luttent contre le COVID-19. En plus de ce don conséquent, la firme s’est engagé à offrir des smartphones aux patients en quarantaine et des tablettes aux enfants étudiant en ligne.

La technologie au service de l’éducation

Dans son communiqué de presse publié ce jour, la firme déclare : “Nous donnons des smartphones aux patients en quarantaine pour les aider à rester en contact avec leurs familles et leurs amis, ainsi que des purificateurs d’air et d’autres appareils électroménagers aux hôpitaux et aux centres de quarantaine. Nous donnons également des tablettes aux établissements d’enseignement afin que les enfants puissent continuer à apprendre en dehors des écoles et rendons nos modules d’éducation disponibles en ligne afin que les enfants aient accès à des contenus plus enrichissants à la maison.”

Un changement de fonctionnement

Outre les dons en biens et monétaires, Samsung dit avoir “limité les voyages d’affaires aux déplacements critiques” et mis ses équipes d’ingénieurs à contribution pour fabriquer des masques faciaux, améliorer les processus de fabrication, et dans certains cas, créer des moules pour la production de masques. En conclusion de son communiqué, l’entreprise remercie ses employés “pour tout ce qu’ils font et, en particulier, pour l’appui qu’ils apportent les uns aux autres, à nos partenaires et à nos clients.”