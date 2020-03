Coronavirus : Razer s’engage à produire plus d’un million de masques chirurgicaux

Pour lutter contre la propagation du coronavirus, la société américaine Razer va faire don de plus d'un million de masques dans le monde entier.

Alors que les autorités sanitaires commencent de plus en plus à souffrir d’une pénurie de matériels de sécurité, Min-Liang Tan, qui n’est autre que le PDG de Razer (marque lifestyle pour les gamers), annonce son intention de venir en aide à ces dernières en produisant de nombreux masques chirurgicaux : “Au cours des derniers jours, nos concepteurs et ingénieurs ont travaillé 24 heures sur 24 pour convertir certaines de nos lignes de fabrication existantes, afin de produire des masques chirurgicaux pour que nous puissions en faire don à des pays du monde entier. Nous avons l’intention de donner jusqu’à un million de masques aux autorités sanitaires de différents pays. De plus, les bureaux de Razer contacteront leurs autorités de santé respectives pour voir comment nous pouvons prioriser notre soutien et nos dons de masques chirurgicaux dans les différents pays et régions où nous sommes présents. Nous avons tous un rôle à jouer et nous devrions faire tout notre possible pour que la situation ne s’aggrave pas. Veillez à votre sécurité et à celle de votre famille, et surtout aidez-vous mutuellement en ces temps difficiles.”

A special message to the RAZER community—as the current situation with COVID-19 continues to evolve, and in response to public health concerns, we are temporarily closing our San Francisco, Las Vegas, and London store locations until further notice. pic.twitter.com/QwNIGmaNtJ — R Λ Z Ξ R (@Razer) March 20, 2020

Min-Liang Tan rajoute par ailleurs : “L’équipe de Razer fait tout ce qu’elle peut pour aider les gens dans le besoin. Cette conversion d’urgence de certaines de nos lignes de production et le don de masques est la première étape d’un grand nombre de mesures que prendra Razer. Nous nous engageons à consacrer notre temps, nos ressources, nos efforts et nos talents à la lutte contre le Covid-19. Si vous souhaitez participer à notre lutte contre le virus, veuillez suivre nos réseaux sociaux. Si vous êtes une entreprise ou un particulier et que vous souhaitez simplement nous aider, n’hésitez pas à nous contacter. Nous avons besoin de toute l’aide possible pour lutter.“