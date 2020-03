Coronavirus : Pokemon Go se laisse jouer (sans tricher) sans quitter la maison

Pour endiguer l'épidémie de coronavirus, la seule solution est de rester chez soi. De ne pas lui offrir de vecteurs de propagation. Il faut donc trouver à s'occuper. Pour certains, cela passe par le jeu vidéo. Certains éditeurs ont décidé d'aider.

Pour tenter de freiner l’épidémie de coronavirus, les gouvernements recommandent aux gens de rester chez eux autant que possible et d’éviter ainsi d’entrer en contact avec quelqu’un qui serait porteur du virus. Une mesure de précaution tout à fait censée. Mais qu’en est-il que des jeux vidéo comme Pokémon Go qui nécessitent précisément que les joueurs sortent se promener ? Le studio vient aujourd’hui d’apporter une réponse très intéressante à la question.

Pokémon Go s’adapte face à l’épidémie du nouveau coronavirus

Pour éviter que les joueurs ne sortent et ne puissent être exposés au Covid-19, sans pour autant les empêcher de jouer à leur jeu préféré, Niantic a tout récemment annoncé qu’il allait procéder à certaines modifications dans les mécaniques du jeu pour permettre aux gens de manière temporaire de profiter de Pokémon Go sans quitter la sécurité de leur foyer. Jusqu’à un certain point tout du moins. Par exemple, il sera notamment possible de trouver davantage de Pokémon en restant proche de chez soi.

Les joueurs peuvent jouer en sortant moins de chez eux

Le studio a aussi annoncé une baisse de prix conséquente – 99% ! – sur les packs d’Encens – utilisés pour augmenter les apparitions – et ceux-ci dureront désormais une heure (contre 30 minutes d’ordinaire). Les œufs éclosent aussi deux fois plus rapidement, ce qui permet aux joueurs de devoir moins marcher pour y parvenir. Plus facile pour rester chez soi. Des changements bienvenus en ces temps difficiles. On précisera une fois encore que tout ceci n’est que temporaire. Le jeu reviendra à la normale une fois cette crise derrière nous. Selon le communiqué officiel de Niantic, “nous avons effectué cette mise à jour en fonction de la situation actuelle dans le monde. Nous encourageons aussi les joueurs à prendre leurs décisions quant aux lieux où ils se rendent et à ce qu’ils font. Seules comptent finalement leur santé et celle de leurs communautés.”