Coronavirus : Nintendo offre plus de 9.500 masques respiratoires à North Bend

La ville de North Bend dans l'État de Washington aux États-Unis rapporte que l'éditeur japonais Nintendo a fait don de près de 10.000 masques respiratoires N95 pour lutter contre la propagation du coronavirus.

Située dans le Comté de King dans l’État de Washington, North Bend est une petite ville qui abrite l’usine de production nord-américaine de Nintendo. Alors qu’elle est touchée par la pandémie de Covid-19 (nouveau coronavirus) comme de nombreuses bourgades dans le monde entier, la firme de Kyoto a décidé de remettre plus de 9.500 masques respiratoires N95 (les articles les plus demandés par les premiers intervenants et les professionnels de la santé) aux pompiers de l’Eastside Fire & Rescue (EF&R) afin de les répartir dans toute la région.

La bonne action de Nintendo : donation de masques respiratoires

Jerry Danson, un représentant de Nintendo of America, explique dans un communiqué que ces masques avaient été achetés à l’origine pour se préparer face aux situations d’urgence, cependant, en plein milieu de la pandémie de coronavirus (Covid-19), il savait qu’il y avait un besoin important ailleurs : “Cette crise est sans précédent. La sûreté et la sécurité des membres de la communauté sont primordiales dans notre mission quotidienne. Les communautés desservies par la ville de North Bend et Eastside Fire & Rescue apprécient profondément le généreux don de Nintendo.“