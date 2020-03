Coronavirus : Netflix crée un fonds d’aide aux créateurs de 100 millions de dollars

L'épidémie de Covid-19 impacte tout le monde, sur toute la planète. Aucun secteur n'est épargné, pas même les purs acteurs du web. Netflix annonce ainsi avoir mis sur pied un fonds d'aide aux créateurs pour traverser cette pandémie.

À cause de la pandémie de Covid-19, nombre de tournages de films et séries TV ont été contraints de s’interrompre. C’est un énorme problème pour toute l’industrie du cinéma et du divertissement mais plus encore pour un service comme Netflix qui dépend énormément de son catalogue de productions originales. Pour aider ses créateurs à traverser cette difficile épreuve, la plate-forme annonce avoir créé un fonds d’aide à hauteur de 100 millions de dollars.

Netflix débloque un fonds d’aide de 100 millions de dollars

Ce fonds viendra précisément aider les équipes de production et de manière plus large tout la communauté créative, qu’il s’agisse des acteurs ou des équipes techniques. La majorité de cet argent ira aux équipes les plus touchées des productions originales Netflix mais environ 15 millions de dollars iront à des tierces parties ainsi qu’à des organismes à but non lucratif comme le COVID-19 Disaster Fund de SAG-AFTRA ou le Actors Fund Emergency Assistance.

pour ses productions originales et certaines ONG notamment

Les montants exacts alloués à chaque projet maison varieront d’un projet à l’autre. Netflix a en tout cas déjà promis deux semaines de paie aux tournages qui ont dû être interrompus la semaine dernière. Cet investissement est une protection pour le futur de Netflix, évidemment. Bien que les projets de blockbuster de la plate-forme de streaming soient en sécurité, d’une certaine manière, Netflix pourrait perdre nombre de plus petites créations pour lesquelles les équipes ne peuvent se permettre de cesser de travailler pendant plusieurs semaines voire plusieurs mois. Cette dépense aujourd’hui pourrait être vitale lorsque les tournages reprendront, et les spectateurs auront de nombreuses nouveautés à découvrir.