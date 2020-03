Coronavirus : Microsoft ne prévoit aucune mesure restrictive pour le Xbox Live dans l’immédiat

Le firme de Redmond maintient le service de jeu en ligne des consoles Xbox, mais reste attentive sur les performances du réseau.

Contraire à Netflix, YouTube, Amazon Prime Video ou encore Sony, l’éditeur américain Microsoft ne va pas réduire sa consommation de bande passante en limitant le débit des téléchargements des consoles Xbox dans toute l’Europe. Néanmoins, Phil Spencer souhaite optimiser au mieux le Xbox Live face aux éventuelles fluctuations : “Nous vivons une période difficile et inédite. La pandémie du COVID-19 a un impact sans précédent sur la vie de millions de gens dans le monde et a changé le quotidien de toutes et de tous. Chez Microsoft, nous ne cessons de nous demander ce que nous pouvons faire pour soutenir le plus de personnes possibles durant ces jours qui nous mettent tous à rude épreuve. À mes yeux, le plus important reste de se souvenir que nous sommes ensemble pour traverser cette épreuve et en sortir grandis ! J’ai toujours eu le sentiment que les jeux vidéo possédaient un pouvoir unique, celui de nous rassembler, de nous divertir, de nous inspirer. Et j’ai aujourd’hui la ferme conviction que ceci est d’autant plus vrai dans les circonstances singulières que nous vivons. Beaucoup se tournent vers le jeu vidéo pour rester connectés avec leurs amis en ces temps de distanciation sociale. La communauté n’a jamais autant voulu jouer qu’aujourd’hui (…) Nous comprenons l’importance cruciale du jeu vidéo en cette période d’isolation qui peut devenir une source d’inquiétude. Nous comprenons que le gaming se doit de continuer à rassembler, à vous procurer de la joie et nous mettons tout en œuvre pour nous assurer de rester présents pour nos joueuses et nos joueurs. À cette fin, nous gardons un œil attentif sur les habitudes des joueuses et des joueurs et la performance du réseau, de manière à ce que nous puissions optimiser ce dernier et n’avoir à faire aucun sacrifice face à une demande bien plus importante.”

Microsoft propose du contenu éducatif pour les enfants de la famille Xbox

Pendant cette période de confinement, Microsoft a également décidé de mettre en avant des expériences éducatives : “Des centaines de millions d’enfants sont contraints de rester chez eux suite à la fermeture des écoles et ces enfants retrouvent leurs amis en ligne, pour explorer de nouveaux mondes, mais aussi pour apprendre tout en jouant. Les familles doivent réussir à bien soutenir ces enfants, les accompagner dans leur apprentissage à distance, tout en trouvant le temps de partager des moments plus légers pour s’amuser, et ce n’est pas un équilibre simple à trouver. C’est pour cette raison que nous avons annoncé aujourd’hui qu’une nouvelle catégorie Éducation vous attend dans la Minecraft Marketplace, avec du contenu éducatif que les joueurs et les parents peuvent télécharger gratuitement. Ce nouveau contenu éducatif gratuit laisse les joueuses et les joueurs découvrir la Station Spatiale Internationale grâce à un partenariat avec la NASA, apprendre à coder avec un robot, visiter les monuments de Washington D.C., trouver et construire des fractales en 3D, comprendre ce que c’est d’être un biologiste de la vie marine et bien d’autres choses encore. Vous pouvez télécharger gratuitement ce contenu dès maintenant et jusqu’au 30 juin 2020. Avec un si grand nombre de personnes se tournant vers le jeu vidéo, la sécurité en ligne pour toutes et tous demeure notre priorité. C’est pour cette raison que nous proposons des paramètres familiaux pour aider les parents à fixer des limites de temps d’écran, de dépenses, de communication, de partage, ainsi qu’à ajouter des filtres relatifs au contenu des jeux. Ces paramètres peuvent aider à mieux équilibrer le temps entre jeu, travail scolaire et autres responsabilités. Il existe également des moyens de faire découvrir le jeu vidéo à des non-initiés. Par exemple, la fonctionnalité Copilot, qui permet d’utiliser deux manettes comme s’il s’agissait d’une seule. Une option particulièrement utile pour jouer avec de jeunes enfants, des néophytes ou des personnes nécessitant une configuration spéciale pour jouer.”