Coronavirus : Microsoft décale les sorties de Wasteland 3 et Minecraft Dungeon

Les productions vidéoludiques des Xbox Game Studios sont reportées de plusieurs semaines en raison des mesures de sécurité prises pour lutter contre la propagation du nouveau coronavirus.

En développement depuis plus de quatre ans, Wasteland 3 devait arriver en mai prochain sur PS4, Xbox One et PC. A cause du Covid-19, Brian Fargo, patron du studio inXile Entertainment (filiale de l’éditeur américain Microsoft), est malheureusement contraint de reporter la sortie de trois mois : “Comme pour la plupart des entreprises, nous sommes passés au travail à domicile il y a quelques semaines, ce qui a bien sûr introduit de nouveaux défis que beaucoup d’entre nous à travers le monde ont appris à gérer. Nous sommes ravis de voir la bêta de Wasteland 3 si bien reçue, mais la réalité est qu’avec ces nouveaux défis logistiques, notre sortie va être affectée (…) Pour cela, la nouvelle date de sortie de Wasteland 3 est le 28 août 2020. Il est temps que nous mettions en œuvre les commentaires et suggestions reçus lors de la bêta, l’optimisation, le polissage et les derniers détails, et que nous nous assurions d’avoir une expérience coopérative impressionnante. Nous mettons tout notre cœur dans ce jeu, et la dernière chose que nous voulons, c’est d’avoir tout sauf un lancement incroyable pour un produit auquel nous croyons vraiment.”

Minecraft Dungeon ne sortira pas en avril comme prévu

Pour mémoire, Minecraft Dungeons est un titre inédit, indépendant de Minecraft, mais qui prend place dans l’univers de ce dernier. Il est question ici de dungeon crawler tout en cubes. Attendu pour le mois d’avril, ce dernier arrivera finalement le 26 mai prochain sur PS4, Xbox One et PC. Le Diablo-like de Mojang, en partenariat avec Double Eleven, se déclinera en deux éditions : Standard (19,99 euros) ou Hero (29,99 euros) qui comprend la Cape de héros, deux skins, un poulet de compagnie et l’accès à deux DLC.

Gather your friends and gear up for adventure: Minecraft Dungeons is coming out May 26th on Nintendo Switch, PlayStation 4, Windows, Xbox One and Xbox Game Pass! Pre-order your copy now: ↣ https://t.co/A2UnaxJtzy ↢ pic.twitter.com/q9VTPXs2Ps — Minecraft Dungeons (@dungeonsgame) March 31, 2020

Microsoft précise quand même : “L’édition Standard de Minecraft Dungeons sera disponible dans le Xbox Game Pass et les membres Ultimate y auront accès sur console comme sur PC. Les membres Xbox Game Pass pourront également bénéficier d’une réduction allant jusqu’à 10% sur les contenus additionnels du jeu (…) Au lancement, vous pourrez jouer sur la même plateforme. Mais les développeurs travaillent actuellement à rendre le jeu compatible entre la Xbox One, les PC Windows 10 et d’autres plateformes. Cette fonctionnalité sera ajoutée gratuitement par la suite.“