Coronavirus : l’UE demande à Netflix de ne plus diffuser ses contenus en haute définition

Au risque d'excéder les débits entrants permis par les FAI et de "casser Internet", l'UE demande aux services de streaming et vidéo à la demande de ne plus proposer une option de diffusion en Full HD.

Selon CNN “l’Union Européenne exhorte Netflix et d’autres plates-formes de diffusion en continu à cesser de montrer des vidéos en haute définition pour empêcher qu’Internet ne se bloque sous la pression d’une utilisation sans précédent due à la pandémie du coronavirus.” On l’a rapporté plusieurs fois les dernières semaines sur Begeek : de nombreuses entreprises de technologie demandent à leur employés de travailler depuis chez eux, notamment les GAFAM et Bloomberg considère que le coronavirus donne lieu à “la plus grande expérience de télétravail” au monde. La fermeture des frontières de l’Union Européenne et de l’espace Schengen, le confinement imposé en Italie, Espagne et la France entraîne une croissance de la part de personnes connectées tout comme le débit entrant pour les FAI. Les télétravailleurs et étudiants pèsent de plus en plus lourd sur l’infrastructure d’Internet.

Une inquiétude en plus haut lieu

En conséquence, les responsables de l’UE s’inquiètent de la pression exercée la bande passante d’Internet. CNN rapporte que le commissaire européen Thierry Breton, responsable du marché intérieur de l’UE couvrant plus de 450 millions de personnes, a tweeté mercredi soir qu’il avait parlé avec Reed Hastings, le PDG de Netflix. Il a appelé les citoyens et les entreprises à “privilégier la qualité standard lorsque la HD n’est pas nécessaire” afin de garantir un accès à Internet pour tous.

Important phone conversation with @ReedHastings, CEO of @Netflix To beat #COVID19, we #StayAtHome Teleworking & streaming help a lot but infrastructures might be in strain. To secure Internet access for all, let’s #SwitchToStandard definition when HD is not necessary. — Thierry Breton (@ThierryBreton) March 18, 2020

Une charge plus importante pour Facebook

Selon lui, FAI, utilisateurs et plate-formes de SVOD “ont pour responsabilité conjointe de prendre des mesures pour assurer le bon fonctionnement d’Internet pendant la bataille contre la propagation du virus.” Aucune interruption ou perturbation majeure n’a eu lieue pour l’instant, mais Facebook a déclaré que ses services sont confrontés à de “grandes hausses” d’utilisation, qui dépasse celle annuellement habituellement observée le soir du Nouvel An. Les appels vocaux et vidéo sur WhatsApp et Facebook Messenger sont à ce titre deux fois plus fréquents.

En France, les FAI sont capables de supporter 35 térabits par seconde d’entrée de données, alors qu’elle le trafic usuel tourne autour de 14 térabits selon les données repérées par Le Monde sur l’ARCEP.