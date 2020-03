Coronavirus : les GAFAM demandent à certains de leurs employés de travailler depuis chez eux

Le télétravail n'est plus seulement utile mais indispensable pour freiner l'épidémie de COVID-19, et les géants de la tech l'ont bien compris. Ses employés ayant des affinités particulières avec l'informatique, la demande n'a rien de saugrenue.

L’épidémie de coronavirus 2019-nCoV continue de s’étendre : aux dernières nouvelles, on relevait en France 138 nouveaux cas et 3 décès, tandis que le Vatican voyait l’apparition de son premier malade, que l’épidémie s’étend à une vitesse folle en Iran (1 234 nouveaux cas et 16 décès) et en Corée du Sud (309 nouveaux cas, 7 décès). Si aux États-Unis le virus n’en est qu’à ses prémices, le pays est bien moins préparé pour tester ses citoyens : alors que la Corée du Sud a d’ores et déjà testé des milliers de citoyens, outre-Atlantique la productrice de Vice News assure ne pas avoir été questionnée ou testée à son retour de Lombardie (Italie), la région la plus touchée — Mike Pence, vice-président américaine, avait pourtant assuré mercredi que tous les passagers des vols en provenance d’Italie et de Corée du Sud sont soumis à de multiples contrôles pour tout signe de coronavirus. Du côté de la tech, les choses bougent cependant.

Une demande adressée aux employés des bureaux de Seattle

Selon le toujours bien informé journal The Verge, Apple, Amazon, Facebook et Google ont demandé à leurs employés de Seattle de télétravailler. Dans l’état de Washington, 70 cas d’infection sont avérés, ainsi que 10 décès. Amazon et Facebook ont fermé leurs bureaux dans la région après avoir confirmé que leurs employés de Seattle avaient effectivement contracté COVID-19. The Verge rapporte que selon CNBC, Amazon a demandé à ses employés de Seattle et Bellevue de travailler depuis chez eux jusqu’à la fin du mois de mars.

Les employés des GAFAM en télétravail

Google demande aux employés de l’État de Washington qui ont la capacité de travailler à distance de le faire et de ne pas emmener de visiteurs dans ses bureaux de Washington. Facebook de son côté encourage ses 5 000 employés de Seattle à travailler depuis chez eux jusqu’au 31 mars, après avoir fermé certains bureaux. Microsoft autorise le télétravail pour ses employés de Seattle et San Francisco. Jack Dorsey, le PDG de Twitter, a déclaré que l’entreprise “encourageait fortement” tous ses employés à travailler chez eux s’ils en ont la possibilité. Il y a un mois, le média américain Bloomberg avait évoqué la même situation en Chine comme “la plus grande expérience de télétravail au monde”.