Coronavirus : les donations folles de Riot Games et CD Projekt RED

Deux gros noms de l'industrie vidéoludique ont décidé d'aider financièrement des associations caritatives pour lutter contre la pandémie de coronavirus.

Par l’intermédiaire de son fond de bienfaisance Social Impact Fund, le studio américain Riot Games (League of Legends, Valorant, Teamfight Tactics) a offert plus de 15 millions de dollars à une trentaine de causes différentes dans le monde. Les fondateurs Brandon Beck et Marc Merill ont également fait don d’1,5 million de dollars à la région de Los Angeles via l’organisme Mayor’s Fund afin de fournir des repas aux personnes âgées et des équipements de protection (masques, désinfectants) en cette période de coronavirus. Le célèbre Faker, joueur professionnel de League of Legends, s’est joint à eux avec une contribution de 25.000 dollars.

Du côté de CD Projekt RED, le studio derrière The Witcher et Cyberpunk 2077, le cofondateur Marcin Iwinski annonce être venu en aide du Grand Orchestre de Charité de Noël de Varsovie : “En collaboration avec Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, une ONG polonaise établie avec plus de 20 ans d’histoire dans la collecte de fonds pour l’équipement médical, nous avons fait don aujourd’hui d’une somme de quatre millions de zlotys pour lutter contre la propagation du Covid-19 en Pologne. Le conseil d’administration et les principaux actionnaires de la société ont fait don de deux millions de zlotys et des millions de zlotys supplémentaires ont été donnés par la société elle-même. Nous tenons à remercier toutes les âmes courageuses qui se battent pour notre bien-être au quotidien et espérons que ces fonds vous aideront dans vos efforts pour nous débarrasser du virus.”

Ndemic Creations fait également un don de 250.000 dollars pour lutter contre le Covid-19

Proche des organisations de santé depuis de nombreuses années, la structure britannique Ndemic Creations n’a pas hésité une seule seconde pour participer à ce mouvement d’aide et offrir pas moins de 250.000 dollars à l’OMS (Organisation mondiale de la Santé) et à la CEPI (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations) dans le but d’endiguer rapidement la pandémie avec un vaccin.

James Vaughan, créateur de Plague Inc, prépare également une mise à jour qui va permettre aux joueurs de sauver le monde contrairement à l’objectif principal du jeu : “On nous a demandé à plusieurs reprises si nous pouvions faire un jeu qui permettrait d’arrêter une épidémie. C’est pourquoi, en plus d’apporter un soutien financier, nous travaillons sur un nouveau mode de jeu qui permet de sauver le monde d’une épidémie mortelle. Les joueurs devront trouver un équilibre entre la gestion de la progression des maladies et le renforcement des systèmes de santé, tout en contrôlant des actions concrètes telles que le triage, la mise en quarantaine, la distanciation sociale et la fermeture des services publics. Nous le développons avec l’aide d’experts. Il sera gratuit pendant la pandémie et nous partagerons plus d’informations dès que nous le pourrons.“