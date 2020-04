Coronavirus : les créateurs de Yakuza s’adressent aux joueurs en cette période de crise sanitaire

Le studio japonais Ryu Ga Gotoku mené par le charismatique Toshihiro Nagoshi a décidé de prendre la parole afin de prévenir ses fans concernant les mesures de prévention contre le nouveau coronavirus.

La filiale de l’éditeur japonais Sega qui s’occupe principalement des jeux Yakuza et du spin-off Judgment a pris la parole sur les réseaux sociaux afin de transmettre un message important aux joueurs du monde entier : “Nous nous joignons à nos partenaires de l’industrie dans le soutien du message de l’Organisation Mondiale de la Santé qui encourage la distanciation sociale afin d’empêcher la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19). Jouons séparés mais ensemble, peu importe où nous sommes. Ce n’est pas parce que vous êtes séparés que vous êtes seuls. Cela fait des années que le Ryu Ga Gotoku Studio voit des joueurs du monde entier former une communauté puissante et dévouée autour de nos jeux. Nous souhaitons plus que jamais communiquer notre appréciation à cette communauté et notre espoir quant à votre sécurité et votre santé. Nous sommes tous impliqués dans cette histoire donc jouons séparés mais ensemble.”

Les mesures de Sega Europe vis-à-vis du coronavirus

Dans un communiqué de presse datant déjà de la mi-mars, Sega faisait savoir que sa division européenne avait opté pour le télétravail comme de nombreuses sociétés de l’industrie vidéoludique : “Le monde est un endroit très étrange en ce moment, en plein milieu de la pandémie de coronavirus. Et tout particulièrement pour les personnes et les sociétés qui ont été le plus durement frappés par elle. Nos pensées vont vers chacune d’entre elles. Sega Europe et ses studios (Creative Assembly, Relic Entertainment, Hardlight, Two Point, Amplitude, Sports Interactive) ont reçu de nombreux messages touchants de la part des diverses communautés que nous servons avec notre contenu, des messages s’inquiétant du bien-être de nos milliers d’employés à travers le monde. Nous souhaitions donc prendre un instant pour remercier ces personnes pour leur inquiétude et pour assurer à tous que nous prenons la sécurité et le bien-être de nos employés extrêmement sérieusement. Chaque studio et bureau de Sega Europe est passés sur une infrastructure de travail à la maison le plus vite et efficacement possible. Mais nous sommes dans une position extrêmement chanceuse qui nous permet de le faire. Tout le monde n’a pas cette chance. Donc, ne vous inquiétez pas pour nous, les affaires fonctionnent comme d’habitude dans la mesure du possible au sein de la famille Sega Europe. Et nous continuerons à servir nos communautés le mieux possible. Nous espérons que tout le monde va rester prudent !“