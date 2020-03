Coronavirus : le Japon a mis au point un kit de dépistage en 10 minutes

Le nouveau coronavirus fait actuellement des ravages dans tout le globe. Face à l'urgence et aux afflux dans les hôpitaux, tester tous les patients est devenu impossible. Le Japon vient de mettre au point un kit de dépistage en seulement 10 minutes.

L’un des problèmes avec les dépistages de maladie, c’est le temps d’attente. C’est une cause de stress pour le patient, évidemment, stress qui peut faire empirer l’état général de ce dernier. Mais c’est aussi aujourd’hui une grosse contrainte pour les établissements de santé qui doivent enchaîner les tests face aux nombreuses suspicions du nouveau coronavirus. Aujourd’hui, tout le monde ne peut malheureusement pas se faire dépister, ce qui ajoute à l’inquiétude générale. Le Japon pourrait avoir une solution.

Des chercheurs Japonais mettent au point un kit de dépistage du Covid-19

En Effet, au Pays du Soleil Levant, un groupe de chercheurs a mis au point un nouveau kit de dépistage qui, selon eux, est capable de fournir un résultat en seulement 10 minutes. Certes, ce n’est pas le remède tant attendu mais cela devrait permettre de soulager certaines personnes qui présentent des symptômes du Covid-19 mais qui sont dans l’incertitude quant à savoir s’ils sont ou non infectés. Et cela pourrait aussi permettre de désengorger les hôpitaux qui font passer des tests sans discontinuer face à un flux de patients toujours plus important.

qui fonctionne en 10 minutes via un prélèvement buccal ou nasal

Le kit de dépistage est actuellement en pleine phase de tests cliniques dans la Préfecture de Nagasaki au Japon. Celui-ci nécessite de réaliser un prélèvement dans le nez ou la gorge du patient et d’utiliser un colorant fluorescent pour détecter la présence du virus. Le kit en lui-même est relativement compact et il ne pèse que 2,4 kg. Parfait pour transporté et utilisé dans des conditions difficiles. Et avec un délai de seulement 10 minutes, il est aussi plus rapide que les méthodes existantes développées dans d’autres pays. Au Canada, par exemple, des chercheurs avaient mis au point un kit de dépistage en 30 minutes. Voilà qui devrait assurément aider à faire face à cette pandémie.