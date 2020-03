Coronavirus : la sortie de la PS5 est maintenue, Microsoft rassure les fans sur ses exclusivités

Le constructeur japonais Sony prévoit toujours de commercialiser la PS5 d'ici la fin de l'année.

Si l’impact du coronavirus sur ses nombreuses activités a fait l’objet d’un communiqué afin de rassurer les investisseurs, Sony a également souhaité aborder le cas de la PS5 avec Bloomberg, un groupe spécialisé dans l’économie et la finance. A en croire les dires du journaliste Takashi Mochizuki, la nouvelle console de salon du géant nippon ne devrait pas être reportée d’un an : “Une porte-parole de Sony a déclaré qu’elle ne voyait aucun impact notable sur le lancement de la console de jeu de nouvelle génération, la PS5, prévue à la fin de cette année.”

En pleine période de coronavirus, Matt Booty, directeur de Xbox Game Studios, se veut positif concernant le développement des exclusivités (Halo Infinite, Minecraft Dungeons, Grounded, Microsoft Flight Simulator, Senua’s Saga : Hellblade 2, Everwild) dédiées aux consoles Xbox de Microsoft : “Nous savons que le jeu vidéo connecte les gens pendant les périodes de distanciation sociale, et nous nous engageons à fournir des jeux Xbox Game Studios de la plus haute qualité à notre communauté mondiale de joueurs. Dans le même temps, la santé et la sécurité de nos équipes de développement XGS sont notre priorité. Chaque studio est confronté à des défis et des contraintes uniques en fonction de son emplacement particulier, et bon nombre de nos partenaires de développement externes dans le monde sont affectés de la même manière. Nous aidons nos directeurs de studio à prendre les bonnes décisions pour leurs équipes et leurs jeux individuels au cours de ce moment difficile.”

Kojima Productions ferme temporairement ses portes

Un des employés du studio indépendant Kojima Productions (Death Stranding) a été diagnostiqué positif au Covid-19 : “Il est chez lui depuis le 20 mars dernier et n’est donc pas entré dans les locaux depuis cette date. Pendant cette période, l’employé a subi un test PCR, qui a donné un résultat positif. Nous travaillons en étroite collaboration avec les autorités de santé publique et elles nous ont informés que puisque cet employé n’était pas au bureau au moment de l’apparition des symptômes, tous les autres employés de Kojima Productions ne sont pas considérés comme des contacts étroits, ce qui signifie qu’il n’est pas obligatoire de fermer. Cependant, nous avons décidé de manière indépendante de prendre les précautions suivantes pour protéger la santé et le bien-être de tous nos employés ainsi que de la communauté au sens large. Kojima Productions continuera à travailler en étroite collaboration avec les autorités de santé publique et prendra les précautions supplémentaires nécessaires pour éviter toute propagation de la maladie.“