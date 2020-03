Coronavirus : la radio connaît un regain d’intérêt, le streaming en légère baisse

La pandémie et le confinement qui en résulte a des effets collatéraux sur de nombreux secteurs, et le divertissement n'est pas épargné. Cependant cette fois, c'est plutôt positif.

Le coronavirus sévit de manière toujours aussi virulente et 556 134 personnes sont touchées au moment de l’écriture de ces lignes, alors que l’on déplore de plus en plus de décès, leur nombre se portant à 25 237 aujourd’hui. Les confinements mis en place dans le monde ont des effets manifestes sur de nombreuses industries, à commencer par l’industrie technologique qui souffre aussi bien du ralentissement des chaînes de production et d’approvisionnement qu’elle profite à d’autres niveaux tels que les communications, le télétravail et l’usage d’Internet. De même, si le secteur du divertissement est en berne à un certain degré, les théâtres, cinéma, concerts, spectacles étant annulés, ou suspendus et reportés, il n’en est pas de même en ligne où le streaming sur les plate-formes de SVOD a bondit et l’usage de la radio a connu un regain d’intérêt, en tout cas au Royaume-Uni.

Radio en hausse, streaming en baisse

Selon BBC.com, “les gens qui restent chez eux à cause de la pandémie du coronavirus semblent écouter plus de radio que d’applications musicales“, un postulat soutenu par Global, propriétaire de Capital FM et LBC, qui note une augmentation de 15% de temps d’écoute depuis le confinement. La BBC a de son côté indiqué que l’écoute de ses stations de radio avait augmenté de 18% depuis la semaine dernière. Cela peut s’expliquer en partie par la présence d’actualités et d’analyse sur les ondes, ce dont sont dépourvus les services de streaming audio populaires, qui présentent avant tout la discographie des artistes.

Les artistes toujours rémunérés

D’un autre côté, les services de diffusion en continu tels que Spotify ont vu leur audience chuter d’environ 8% aux États-Unis entre le 13 et le 19 mars par rapport à la semaine précédente selon la société d’analyse BuzzAngle, tandis que Alpha Data, qui veille également sur le secteur, note une baisse de 7,8% de streams. Pas d’inquiétude pour les musiciens cependant, car comme le rapport le journal “les redevances de streaming sont calculées à partir d’un pourcentage fixe du revenu total de l’abonné. Ainsi, même si moins de chansons sont jouées, la rémunération reste la même“.