Coronavirus : la Fondation Gates distribuera des tests aux résidents de Seattle

Le philanthrope Bill Gates gère depuis plusieurs années sa propre fondation, la Bill & Melinda Gates Foundation. Celle-ci va venir en aide aux autorités sanitaires en distribuant des tests aux habitants de Seattle.

Dans l’état de Washington, 70 cas d’infection ainsi que 10 décès étaient avérés la semaine dernière, et les grandes entreprises de technologie demandent à leurs employés de travailler depuis chez eux afin d’éviter de grandes “densité humaine” pour employer les mots de Tim Cook. Ce faisant, de nombreux salariés de la Silicon Valley, en Californie, mais également à Seattle et Bellevue dans l’état de Washington, restent assignés à domicile afin de minimiser les risques de contagion. Le journal Seattle Times nous apprend aujourd’hui que la Fondation Gates va, à l’aide de la Seattle Flu Study, également financée par Bill Gates, fournir aux citoyens de Seattle un kit de prélèvement pour savoir si oui ou non une personne est infectée. Depuis des années, Gates met en garde contre une future pandémie, parfois appelée “Maladie X.” Les efforts de la fondation pour financer les vaccins et l’infrastructure de santé publique sont mis à l’épreuve durant cette première crise.

Des analyses à domicile

Selon le journal, les kits de prélèvement envoyés dans les foyers américains de Seattle contiendront des coton-tiges permettant de prélever un échantillon salivaire. Une fois envoyé pour analyses, ceux-ci permettront de déterminer si une personne est infectée ou non. Si oui, les autorités sanitaires sont prévenus pour effectuer un suivi. L’approche “à domicile” est la même qu’il y a deux ans, lorsque Gates a commencé via la Fondation à suivre la propagation de la grippe.

Pas pour tout de suite

Le gouvernement ayant mis en place des mesures strictes pour octroyer les tests seulement aux infectés probables, les plus prudentes ou suspicieuses y trouveront là un moyen de confirmer ou infirmer leurs doutes. Toutefois, les tests n’ont pas encore été finalisés. La Fondation Bill & Melinda Gates a engagé 5 millions de dollars la semaine dernière pour aider les organismes de santé de la région de Seattle. Le Comic Con qui devait s’y tenir a été annulé, car la ville est particulièrement touchée.