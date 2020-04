Coronavirus : HBO propose de nombreuses séries à regarder gratuitement

En cette période difficile où tout le monde, ou presque, est confiné chez soi, de nombreuses entreprises font des gestes sympathiques. Cela passe notamment par offrir des services d'ordinaire payants. HBO s'y met à son tour.

Avec les nombreuses mesures de confinement prises par les gouvernements tout autour du globe pour respecter la distanciation sociale qui permettra d’endiguer la propagation du Covid-19, il faut trouver des moyens de faire passer le temps chez soi. Les services de streaming sont de fait plus sollicités que jamais. Bien qu’il faille, la plupart du temps, payer pour en profiter. Il existe cela dit plusieurs solutions totalement gratuites, et tout à fait légales. C’est le cas aujourd’hui chez HBO.

HBO propose une partie de son catalogue en accès gratuit

En effet, HBO vient d’annoncer qu’une grande sélection des séries de son catalogue était désormais accessible gratuitement via ses services de streaming comme HBO NOW et HBO GO. Et le meilleure dans tout cela, c’est qu’il n’y a pas d’abonnement de quelque sorte que ce soit. Il suffit de lancer le service, de sélectionner la série qui vous intéresse et de regarder gratuitement. Voilà qui devrait aider à faire passer ce confinement un peu plus facilement.

De quoi passer plus facilement le confinement

Maheureusement, HBO ne propose pas l’entièreté de son catalogue gratuitement. Certaines séries TV, comme Game of Thrones, n’en font pas partie. Et c’est bien dommage pour celles et ceux qui pensaient profiter de ce repos forcé pour (re)découvrir cette série culte. Cela étant, on retrouve tout de même un certain nombre d’incontournables du petit écran. Citons notamment Les Soprano, Veep, Six Feet Under ou Sur Écoute ainsi qu’un grand nombre de films de la Warner Bros. Nul ne sait jusqu’à quand durera cette offre gratuite mais si vous êtes coincé(e) toute la journée et que vous cherchez quelque chose à regarder, sachez que vous avez désormais aussi l’option HBO.