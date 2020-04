Coronavirus : Google fait don de 4 000 Chromebooks et finance 100 000 hotspots Wi-Fi

Le géant de Mountain View vient en aide aux étudiants les plus démunis qui sont dans l'impossibilité de suivre leurs cours en ligne.

Le premier cas confirmé de COVID-19 aux États-Unis a été annoncé le 21 janvier 2020, mais le chef du gouvernement n’a pas pris la mesure de la menace, aussi le pays est aujourd’hui le plus touché dans le monde par la pandémie avec 215 000 cas sur les 955 300 infections relevées, et 5 113 décès, une part non négligeable des 48 578 morts à déplorer. Si certains secteurs, notamment celui de la technologie, a fait parti des premiers acteurs à se mobiliser contre le coronavirus en recommandant le télétravail à ses employés, il reste aussi l’un des plus actifs : IBM et D-Wave ont mis leur supercalculateur à disposition, Facebook communique via ses publicités des recommandations de l’OMS et a distribué gants et masques aux professionnels de la santé, tandis qu’Apple a mis en ligne un site web et une application permettant d’évaluer ses symptômes. Google a fait de même, tout comme sa filiale Verily, mais ne s’arrête pas là.

Un don conséquent

CNBC rapport en effet que l’entreprise de Mountain View a fait don de 4 000 Chromebooks et financera l’utilisation de 100 000 hotspots Wi-Fi dans les zones rurales des États-Unis. Les Chromebooks sont des ordinateurs équipés d’un système d’exploitation développé par Google livrés avec une protection antivirus intégrée et disposant d’une longue autonomie. Mis à jour automatiquement, ils permettent de toujours disposer de la dernière version de l’OS et sauvegarde tout le contenu dans le cloud.

Proud to work with @GavinNewsom & partners to help bridge the digital divide in our home state. We’re providing 4,000 Chromebooks to California students in greatest need & free wifi to 100,000 rural households during the #COVID19 crisis to make distance learning more accessible. — Sundar Pichai (@sundarpichai) April 1, 2020

La connectivité, plus essentielle que jamais

Ils sont particulièrement bienvenus pour les étudiants les plus démunis et presque indispensables pour suivre les cours dispensés en ligne, les établissements scolaires étant clos. Plus important encore, alimentant le débat d’un “droit inaliénable”, la connexion à Internet permet autant de travailler que de rester en contact avec ses proches. À cette fin, Google utilise son capital financier pour mettre à disposition des zones rurales des hotspots Wi-Fi.