Coronavirus : Google confirme travailler sur un site d’information

Tous les moyens sont bons pour lutter contre l'épidémie du nouveau coronavirus. Cela passe aussi par une information juste, précise et accessible au plus grand nombre. Les géants de la tech peuvent contribuer sur ce secteur. Ce que fait actuellement Google, notamment.

Il y a quelques jours, le Président des États-Unis Donald Trump s’avançait en déclarant que Google était en train de développer un site dédié à l’information sur le nouveau coronavirus, Covid-19. Un site qui regrouperait diverses réponses aux questions fréquentes, notamment concernant les symptômes de la maladie, comment se faire dépister, etc. Cela étant dit, aujourd’hui, nous apprenons qu’il s’agit de Verily, une filiale de Alphabet, maison-mère de Google, qui travaille actuellement sur le site en question. Google est aussi à pied d’œuvre.

Google renforce l’information autour du Covid-19

Donald Trump avait raison, d’une certaine manière, en faisant cette affirmation. En effet, outre Verily, il s’avère finalement que Google est actuellement à l’œuvre de son côté sur un site web similaire. Selon un communiqué publié tout récemment, “nous travaillons avec le gouvernement américain pour développer un site dédié à l’information, la prévention et aux ressources nationales face au Covid-19. Cela inclut les bons gestes de prévention, des liens vers les ressources des autorités compétentes que sont l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) ainsi que des aides et outils utiles de la part de Google pour les particuliers, les enseignants et les entreprises.”

Un site dédié en préparation et tous ses services mis à contribution

Google précise aussi qu’il mettra à disposition toutes ces informations sur d’autres de ses services, comme Google Search, Google Maps et YouTube. “Sur YouTube, nous utilisons la page d’accueil pour envoyer les utilisateurs vers des vidéos du CDC ou toute autre agence de santé publique locale utile. Nous mettons en avant le contenu des sources d’autorité lorsque les gens font des recherches sur le Covid-19 et nous insérons des panneaux d’information pour offrir un contexte supplémentaire provenant de sources de qualité.” Le géant américain affirme aussi que tout ceci s’inscrit dans un vaste programme visant à endiguer les fausses informations. Un effort très important quand on sait comment de nombreuses personnes prennent pour argent comptant tout ce qu’ils peuvent lire ou voir sur Internet en général…