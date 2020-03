Coronavirus : Fitbit publie un état des lieux de l’activité physique dans le monde

Faire du sport quand on est confiné, cela réduit les possibilités d'exercice de façon notoire. S'appuyant sur sa base de données de 30 millions d'utilisateurs, Fitbit publié un état des lieux pour mesurer l'impact de la pandémie de coronavirus.

Avec 486 826 personnes touchées par le coronavirus au moment de l’écriture de ces lignes et 22 021 décès, le bilan s’alourdit de jour en jour. La solution pour laquelle ont opté différents gouvernements est la quarantaine, qui passe par une période de confinement de 14 jours. En France l’attestation de déplacement dérogatoire du décret du 23 mars 2020 permet des “déplacements brefs, dans la limite d’une heure quotidienne et dans un rayon maximal d’un kilomètre autour du domicile” liés à l’activité physique individuelle et à la promenade avec les personnes d’un même domicile, cependant les habitudes des français en salles de sport, désormais fermées, sont compromises. Le fabricant de bracelet d’activité Fitbit profite de sa base de données de 30 millions d’utilisateurs pour faire un état des lieux de l’activité physique dans le monde, et l’on y aperçoit qu’en France, alors même que les courtes promenades sont autorisées, le nombre de pas effectués tombe de 20% par rapport à la même période l’an passé.

Une baisse globale en Europe

Fitbit a relevé cette baisse lors de la douzième semaine de l’année, soit celle du 16 au 22 mars, première du confinement imposé par l’état. Le changement le plus important est en Espagne, où la baisse accuse 38 pour cent de réduction suite au confinement. En seconde position se trouve l’Italie, qui a instauré plus tôt ses mesures ; on note ainsi une décroissance de la semaine 9 à la 12, avec 25% de pas en moins la douzième semaine, tout comme au Portugal et presque autant qu’en Roumanie (-24%).

Un début de symptôme aux États-Unis

Fitbit relève également un indice de baisse d’activité dans les grandes villes américaines entre les onzième et douzième semaines : “Aux États-Unis, la plupart des grandes régions métropolitaines ont connu une baisse plus marquée du nombre d’étapes que la baisse moyenne globale de 12 % du pays au cours de la semaine se terminant le 22 mars 2020. Pour les régions métropolitaines des États-Unis incluses dans l’analyse ci-dessous, la tendance à la baisse du nombre d’échelons s’est poursuivie au cours de la semaine se terminant le 22 mars 2020.”

San Francisco et New York, deux villes qui font actuellement l’objet de shelter in place, ont connu la plus forte baisse du nombre de pas. Afin d’aider les personnes confinées, Fitbit se propose d’offrir sa formule Fitbit Premium pendant 90 jours.