Coronavirus : en Russie, des infox affirment que les États-Unis sont à l’origine de l’épidémie

Une fois de plus, l'ombre des fake news plane sur Internet, cette fois pour accuser les États-Unis d'avoir conçu une arme biologique pour déstabiliser l'économie chinoise.

On apprenait jeudi qu’un incubateur de Google, Jigsaw, a lancé une plateforme expérimentale appelée Assembler pour aider les journalistes et les fact-checkers à vérifier rapidement les images, pour discerner le vrai du faux, l’info de l’infox. Celle-ci fait parti d’un ensemble de projets lancés ailleurs dans le monde, dans la presse principalement, mais aussi sur les réseaux sociaux, pour démanteler les actualités des fakes news et réduire la propagation des deepfake générés par l’intelligence artificielle. Le projet de l’incubateur arrive à point nommé, comme le montre l’actualité rapporté par le International Business Times. Selon le journal, les espions russes propage de faux articles accusant les États-Unis d’être à l’origine de l’épidémie chinoise (et mondiale) du coronavirus. Selon ces articles, le président Donald Trump lui-même a autorisé cette attaque afin de paralyser l’économie de son concurrent.

Désinformer pour mieux régner

La désinformation est une arme puissante, particulièrement car les médias sont considérés comme le “quatrième pouvoir”, un contre-pouvoir face à l’exécutif, au législatif et au judiciaire d’un état. Jeudi dernier, l’analyste Eto Buziashvili a publié un rapport détaillant comment les unités de propagande russes diffusent différentes versions des théories du complot alléguant que le coronavirus est une création américaine. D’abord cantonnées aux médias sociaux pro-russes, ces infox se sont répandues aux médias traditionnels comme Pravda et Izvestia, plateformes de propagande d’État. YouTube et le réseau social VK sont également des cibles privilégiées.

“Une épidémie orchestrée par les États-Unis”

Selon les articles publiés, la guerre commerciale avec la Chine ayant coûté des milliards de dollars aux USA, ceux-ci ont orchestrés une épidémie à l’aide d’une arme biologique, pour paralyser l’économie chinoise. Les sites Topcor.ru et Katushya.org présentent différentes versions de ces accusations. La propagande a fait son chemin puisque les médias pro-Kremlin citent “l’expert militaire” Igor Nikulin, qui affirme que l’apparition soudaine du coronavirus ressemble à un sabotage : l’administration américaine développerait, puis testerait des virus tout en développant des remèdes pour ses citoyens. Vérifier ses sources paraît plus que jamais essentiel pour rétablir la vérité.