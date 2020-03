Coronavirus : des hackers utilisent des cartes interactives pour propager des malwares

La propagation du nouveau coronavirus Covid-19 poursuit malheureusement son cours, avec son lot de conséquences dans de nombreux pays. Cette situation de crise profite aussi malheureusement aux hackers qui s'en servent pour propager des malwares.

Alors que l’épidémie du nouveau coronavirus vient d’être classée en pandémie par l’Organisation Mondiale de la Santé, les hackers ont trouvé comment tirer avantage de la situation dans le monde numérique. Et la méthode utilisée est une fois encore très simple. Les internautes souhaitent visualiser la propagation du virus en temps réel et infectent en même temps leur machine…

Le coronavirus donne des idées aux hackers

Dès le début de l’épidémie de Covid-19 avait été mis en place un site permettant de suivre l’impact dans le monde entier de ce virus en plaçant sur une carte les foyers d’infection. Aujourd’hui, bien que la source soit toujours officielle, des hackers réalisent des copies du site original voire utilisent des sources totalement officieuses affirment qu’elles sont authentiques pour tenter de piéger les internautes. Vous avez ainsi peut-être eu l’occasion de voir circuler les sites coronavirus-real-map.com ou coronavirus-realtime.com.

Gare aux sites non officiels pour suivre la propagation du virus

Ces sites officieux récupèrent les bonnes données mais contrairement au site officiel de suivi de l’épidémie, ceux-ci vous demandent d’installer des applications ou collectent des données personnelles d’une manière ou d’une autre. Certains encouragent même à installer une application Windows malveillante qui peut compromettre tout le système. La meilleure protection reste de rester éloigné de ces sites non officiels en regardant l’URL. Si vous voyez arcgis.com dans le nom de domaine, c’est que vous êtes au bon endroit. Voici d’ailleurs le lien vers le site original officiel, le seul qui fasse véritablement référence finalement, et qui soit sûr. Cette menace étant encore récente, elle semble pour l’heure ne cibler que les machines Windows mais on n’est jamais trop prudent. Et les hackers sont très rapides. Il ne fait aucun doute que tous les OS seront bientôt ciblés, pour que leurs malwares s’installent sur un maximum d’appareils. Prudence.