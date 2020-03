Coronavirus : cette petite machine portable donne un résultat en 5 minutes

La lutte contre la propagation du nouveau coronavirus passe aussi par des tests de dépistage rapides et efficaces. Nombreux sont les scientifiques qui travaillent sur des kits, y compris à destination des particuliers. En voici un nouveau très prometteur.

Dans les différents pays touchés par le Covid-19, les chercheurs travaillent à l’élaboration de tests et autres kits de dépistage. L’opération doit être rapide, fiable et le moins dépendant possible de l’hôpital, pour pouvoir être appliquée au plus grand nombre. Aux États-Unis, la sacro-sainte FDA vient d’autoriser l’utilisation d’un kit très intéressant, celui de Abbott. Présentation.

Ce kit de dépistage du Covid-19 propose un résultat en 5 minutes

Il existe actuellement des dizaines de tests et autres kits de dépistage du Covid-19. Malheureusement, la plupart nécessitent d’être réalisés dans les environnements stériles des hôpitaux et utilisent des composants dont l’approvisionnement peut aujourd’hui faire défaut. Ce qui explique pourquoi ces tests sont réservés aux patients montrent déjà des symptômes très avancés. L’administration américaine des denrées alimentaires et des médicaments vient d’autoriser l’utilisation d’un appareil qui pourrait grandement aider. Abbott a reçu une autorisation d’urgence d’utiliser une variante de son laboratoire portable ID NOW, qui a la taille d’un grille-pain.

Et la machine est déjà très répandue dans les établissements de santé américains

L’appareil est capable de fournir des résultats positifs en 5 minutes et des résultats complets en 13 minutes. Mieux encore, l’engin peut être utilisé en dehors d’un hôpital. Ce petit laboratoire fonctionne en testant la présence d’une molécule bien particulière, une petite section de l’ARN du virus SARS-CoV-2 et en amplifiant ce segment de manière suffisante pour être détectée. Certaines méthodes actuelles de dépistage peuvent prendre plusieurs heures voire plusieurs jours pour fournir des résultats viables. Abbott cherche actuellement à augmenter la production de sa machine et espère pouvoir réaliser 50 000 tests par jour aux États-Unis dès la semaine prochaine. Autre gros avantage avec cet appareil, le fait qu’elle soit déjà très répandue au Pays de l’Oncle Sam. Elle est en effet déjà “très courante” dans les cabinets des médecins et les salles des urgences du pays. Si tout se passe bien, les États-Unis pourraient être en mesure d’affiner leur analyse de la répartition du virus très rapidement et s’assurer que les personnes infectées sont prises en charge le plus tôt possible.