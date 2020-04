Coronavirus : Blizzard craint de devoir annuler la BlizzCon 2020

L'édition 2020 de la BlizzCon pourrait ne pas se dérouler comme les éditions précédentes.

Saralyn Smith, productrice exécutive de la BlizzCon, assure dans un communiqué qu’il est encore trop tôt pour savoir si l’événement américain aura bien lieu malgré la pandémie de coronavirus : “Ces temps-ci, les conventions dédiées aux jeux vidéo se trouvent sans doute tout en bas de la liste des priorités pour la plupart des gens, et c’est même le cas pour une bonne partie d’entre nous, chez Blizzard. Alors que les évènements du monde entier annoncent des annulations, des reports ou des transferts sur Internet afin de faire face au Covid-19, nous commençons à recevoir des questions quant à nos projets pour la BlizzCon 2020, et nous voulions donc vous tenir rapidement au courant. Nous adorons la BlizzCon, et nous savons que vous êtes nombreux à partager ce sentiment. Vous avez hâte de retrouver cette occasion de vous évader, de retrouver vos amis et de passer de bons moments. Bon nombre d’entre nous sommes confinés depuis plusieurs semaines à présent, entourés et, dans certains cas, directement affectés par les défis que représente la pandémie en cours à l’échelle mondiale, et nous sommes impatients de pouvoir enfin nous revoir en personne et d’avoir quelque chose à fêter tous ensemble. Bien sûr, nous espérons tous que la situation va s’arranger dans les semaines et mois à venir, mais le fait est qu’il est encore trop tôt pour savoir si la BlizzCon 2020 pourra avoir lieu ou non.”

A note about our plans for BlizzCon in light of COVID-19: https://t.co/cnCQJeyJaS — Blizzard Entertainment (@Blizzard_Ent) April 9, 2020

Elle ajoute néanmoins que Blizzard réfléchit à plusieurs scénarios possibles si jamais une annulation se confirmait : “La santé de notre communauté, de nos employés et de toutes les personnes impliquées dans l’organisation de cette convention reste notre priorité absolue. Il nous faudra peut-être attendre quelques mois avant de pouvoir affirmer avec certitude si ou comment nous allons procéder, mais nous ne manquerons pas de vous tenir informés dès que nous en saurons davantage. Nous tenons à préciser qu’avant ces derniers évènements, nous étions en plein travail de finalisation de nos projets ; en fait, cette tâche se poursuit, malgré les modifications de nos conditions de travail. Il s’agit désormais d’envisager tout un éventail de scénarios et de possibilités, non seulement pour la convention elle-même, mais aussi en ce qui concerne l’expérience que nous pourrions vous offrir. Nous savons que la BlizzCon implique également des préparatifs de votre côté, et nous allons donc faire de notre mieux pour vous fournir les informations les plus claires possible, le plus tôt possible. En attendant, prenez soin les uns des autres, portez-vous bien, et sachez que nos pensées accompagnent tous ceux qui sont touchés par le Covid-19.”

